خبير عسكري يفجر مفاجأة: بتحرير هذه المحافظة ستنقلب موازين الحرب كلها في اليمن!!.. اتفرج من تكون

الرياض - محمد الاطلسي - أشار محلل وخبير عسكري واستراتيجي إلى أن هناك محافظة إذا تم تحريرها ستنقلب موازين الحرب، وهو ما تكلم عليها عشرات المرات. وقال الخبير العسكري محمد عبدالله الكميم، إن محافظة البيضاء تشكل النواة الأساسية لقلب موازين الحرب، وعملية تحريرها ستأمن الجنوب والشرق والغرب.

وبين الكميم إلى أن البيضاء هي أقرب الطرق إلى صنعاء، وهي الأقرب إلى النصر ومهيئة بكل المقاييس، فهل آن أوان تحريرها.

وأضاف الكميم: "تكلمت عشرات إن عدم تحرير البيضاء خطأ استراتيجي كبير، وقلنا لكم وعلى كل المنابر والوسائل والقنوات ووضحناها بالخريطة أن محافظة البيضاء تأمن الجنوب والشرق والغرب وهي اقرب الطرق الى صنعاء".

وتابع قائلاً: "قلنا لكم تحرير البيضاء سيقلب موازين الحرب وهي الأقرب للنصر ومهيئة بكل المقاييس.. فهل آن الأوان؟".