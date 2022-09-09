بسبب السجادة.. أمير قطر والرئيس الروسي« بوتين» يثيران ضجة كبيرة ( صورة )

الرياض - محمد الاطلسي - لفت انتباه زوار الجناح الإيراني في معرض Crocus Expo بضواحي موسكو السجاد والمنتوجات اليدوية التي ظهرت عليها صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصور مشهورة عالميا.

وأشارت قناة "RBC" الروسية في صفحتهاعلى "تليغرام" إلى أنه من بين أبرز المنتوجات الإيرانية التي ظهرت في المعرض كان هناك سجاد طبعت عليه صورة شهيرة للرئيس الروسي بوتين وبجانبه الرئيس السابق للفيفا جياني إنفانتينو بينما كانا يمرران الكرة لأمير قطر في كأس العالم عام 2018، كما ظهر سجاد طبعت عليه صورة الموناليزا الشهيرة والعديد من الصور للوحات معروفة حول العالم.

ويمكن لزوار الجناح الإيراني في المعرض الاطلاع على منتوجات إيران المتنوعة أيضا والتي تشمل الحلويات والمواد الكيميائية المنزلية، والعديد من المنتوجات الصناعية والحرفية.

وتبعا لقناة " RBC"فإن جناح المنتوجات الإيرانية في Crocus Expo هذا العام يعرض منتوجات للشركات الأعضاء في غرفة التعاونيات الإيرانية، التي يبلغ إجمالي دخلها 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي الإيراني.

ومن جانبها أشارت غرفة التجارة الإيرانية إلى "أن التوسع المستمر في التعاون بين روسيا وإيران في العديد من المجالات أدى إلى زيادة التجارة بين البلدين بنسبة 60٪ بنهاية عام 2022".