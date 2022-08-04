انت الان تتابع خبر بعد رفع الحواجز حول الكعبة.. ماالخطة الجديدة لتقبيل الحجر الأسود؟!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وأكدت الرئاسة في تصريح لها، أنها تعمل بمشاركة الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات للحرمين الشريفين والقاصدين؛ بهدف الزيارة أو أداء مناسك العبادة، وذلك عبر خطة تنظيمية مطورة تقدم العديد من الخدمات في مختلف المجالات التي تعنى بتمكين القاصدين، وتيسير مناسكهم.

وأكد الرئيس العام لشؤون الحرمين عبد الرحمن السديس، أن رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة جاء تسهيلاً على المعتمرين في أداء مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة.

وقال السديس: "رفع الحواجز جاء مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي الشريف تزامناً مع موسم العمرة".

وبين أن الرئاسة تعمل مع جميع القطاعات العاملة في المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين وتسخير الخدمات لهم وفق التطلعات من القيادة السعودية.

يشار إلى أن رئاسة الحرمين وضعت، في يوليو 2020، حواجز وقائية حول الكعبة المشرفة لمنع لمس الحجاج أو المصلين الكعبة أو الحجر الأسود أو تقبيله بسب جائحة كورونا.