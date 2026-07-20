٩ فواكه لتخفيف الامساك بسرعة

الامساك من المشاكل اللي بتحصل لكتير من الاشخاص، وهو ممكن يحسسك بالخمول ويعطل حياتك اليومية، ولكن اضافة الفواكه المناسبة لنظامك الغذائي ممكن يساعدك على تنظيم حركة الامعاء ودعم عملية الهضم وتسهيلها.

١- الكمثرى:

حبة الكمثرى متوسطة الحجم بتحتوي تقريبا على ٥.٥ جرام من الالياف الغذائية اللي بتساعد على تسريع عملية الاخراج، بالاضافة انها بتحتوي على نوع سكر طبيعي بيجذب الماية للامعاء، وده بدوره بيسهل عملية الاخراج. pears

٢- فاكهة التنين:

فاكهة التنين مفيدة للهضم، لانها بتحتوي على الياف بتساعد على تغذية البكتيريا المفيدة في الامعاء، ولما تاكليها بانتظام بتساعد في تحسين حركة الامعاء، بالاضافة ان معظمها بتتكون من الماية، وده بيساعد على تليين البراز بشكل طبيعي. dragon fruit

٣- التفاح:

التفاح بيحتوي على الياف قابلة للذوبان والياف غير قابلة للذوبان، وهي نوع من الالياف اللي بتسهل حركة البراز في الامعاء، وبننصحك تاكلي التفاح بقشره لتحسين الهضم بشكل عام. apple

٤- البرقوق المجفف:

البرقوق المجفف يعتبر من افضل الفواكه لعلاج الامساك، لانه غني بالالياف، وده بيخليه ملين طبيعي، كلي كام حبة من البرقوق المجفف يوميا هيساعد على تحسين حركة الامعاء بشكل ملحوظ. prunes

٥- الكيوي:

الكيوي مليان بالالياف والانزيمات اللي بتدعم عملية الهضم، كلي حبتين بس من الكيوي يوميا هيساعدك على تخفيف الامساك، خصوصا للاشخاص اللي بيعانوا من القولون العصبي، كمان بيحسن قوام البراز وبيخفف آلام البطن وعدم الراحة. kiwii

٦- الاناناس:

الاناناس بيحتوي على انزيمات بتساعد على هضم البروتين وبتدعم عملية الهضم بشكل عام، كمان محتواه العالي من الماية بتساعد على تليين البراز وتخفيف الامساك. pineapple

٧- التين:

سواء كان طازة او مجفف، يعتبر رائع للجهاز الهضمي، فهو غني بالالياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وده بيحسن من حجم البراز وليونته، هيكون كافي اكل حبتين لتلات حبات من التين المجفف لعمل فرق ملحوظ، انقعيه طول الليل وكليه الصبح كعلاج منزلي فعال للامساك. figs

٨- التوت:

التوت بكل انواعه، زي التوت الاحمر, الفراولة, التوت الازرق، غني بالالياف ومضادات الاكسدة، اكل حفنة صغيرة منه هيخفف الامساك وهيحميكي من الالتهابات، تقدري تاكليه مع الزبادي او الشوفان للحفاظ على صحة امعائك. berries 2

٩- الفواكه الحمضية: