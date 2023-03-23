فاجئي ضيوف رمضان ببشرة ناعمة باستخدام اقوى مقشر منزلي لتقشير الجلد الميت من الوجه والجسم بهذه الطريقة السحرية

لذلك السبب تلجأ النساء لاستخدام المقشرات الكيميائية المتوفرة في الصيدليات أو محلات مستحضرات التجميل، لكنها تتسبب في تحسس الجلد لاحتوائها على مواد كيميائية ضارة.

ولذلك فإن الحل المناسب هو تحضير مقشر طبيعي يساعد في تنظيف البشرة والتخلص من مشاكلها بدون أي آثار جانبية.

مقشر منزلي لتقشير الجلد الميت من الوجه والجسم في دقائق

يعد تقشير البشرة من الأمور الهامة التي تحتاج إليها العديد من النساء للحفاظ علي نضارة الوجه، ولكن عندما تتراكم خلايا الجلد الميتة فترة بعد فترة فإنها تقوم باستخدام منتجات البشرة بكثرة، وهذا للتخلص من الدهون والأوساخ التي تغطي الوجه ولكنها لن تتغلغل داخل طبقات الجلد، ولذلك يفضل تطبيق مواد طبيعية علي البشرة تقوم بمنحها الحيوية والإشراق وتجعلها ناعمة.

مقشر منزلي من الملح وزيت اللوز

يعتبر الملح أفضل مقشر منزلي لإزالة الجلد الميت من الوجه والجسم كما يقوم بتنقية البشرة، ويساعد في تنعيم الجلد والتخلص من الدهون والزيوت الزائدة وتنظيف المسام.

أما زيت اللوز يساعد في ترطيب البشرة وعلاج الجفاف كما يمنح الجلد نعومة، ويساعد في تبييض الأماكن الداكنة في الجسم وتغذية البشرة.

مكونات مقشر منزلي

2 ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من القرفة.

1/4 كوب من زيت اللوز الحلو.

طريقة تحضير مقشر منزلي لإزالة الجلد الميت وكيفية الاستخدام