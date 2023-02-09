مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 116.. موعد الحلقة الجديد

يبحث المشاهدون عن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 116، حيث يتابع هذا المسلسل عدد كبير حول العالم العربي، ويحتاجون استكمال مادار في مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 115 السابقة.

المؤسس عثمان الحلقة 116

ظهرت تساؤلات كثيرة أمس حيث زاد البحث على مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 116، والتي لم يقم التلفزيون التركي ببث الحلقة 116 من مسلسل المؤسس عثمان كما اعتاد المشاهدون، وفسر ذلك ما حدث جراء زلزال تركيا وروسيا المدمر.

الحلقة 116 من مسلسل المؤسس عثمان

خرجت الشركة المنتجة لمسلسل المؤسس عثمان ببيان لمتابعي المسلسل، وأوضحت أن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 116 سيتم عرضه يوم الأربعاء القادم عبر القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان في الموعد المعتاد.

أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 116

يعرف المتابعين أن مسلسل المؤسس عثمان تدور أحداثه خلال هذا الموسم في ثلاث أحداث رئيسية، وتدور الأحداث حول حل هذه المشاكل قبل أن ينتهي هذا الموسم،ولعل من أشهر المشاكل القادمة بالمسلسل هي مواجعة القبائل التركية لقبائل الماغول، وهي من أصعب المواجهات لأي قبيلة.

أبطال مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 116

عمل في مسلسل المؤسس عثمان الكثير من الشخصيات البارزة، والتي وضعت بصمة كبيرة في عالم الفن، فقد أصبح مسلسل المؤسس عثمان حديث منصات التواصل الاجتاعي، وفور نزول الحلقة تصبح تريند وسائل التواصل الاجتماعي، وفيما يلي نعرف الأبطال الذين شاركوا في الحلقة 116 من مسلسل المؤسس عثمان:

بوراك أوزجيفيت، والذي قام بدور «المؤسس عثمان».

– اوزجه تورير قام بدور «بالا خاتون».

– يغيت اوشان قام بدور «بوران الب».

– شاغري شنسوي عمل دور «جيركوتاي الب».

– فاتح ايهان قام بدور «باي الب».

– يلدز جاغري قام بدور «مالهون خاتون».

موعد عرض المؤسس عثمان الحلقة 116

كان من المفروض أن تذاع الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 116 في موعدها وهو أم الأربعاء 8 فبراير، ولكن مع وجود الأحداث التي مرت بها البلاد بسبب الزلازل المدمرة تم تاجيل الحلقة إلى الأربعاء القادم، على أن تذاع في موعدها المحدد يوم الأربعاء القادم 15 فبراير من الشهر الجاري، كما يمكن لمتابعي المسلسل مشاهدة الحلقة القادمة من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 116 مترجمة بث مباشر عبر موقعنا المتميز زوو مصر.