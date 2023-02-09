موعد مباراة الهلال السعودي وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال السعودي وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2023 في المغرب.

استطاع الفريق الإسباني ريال مدريد إقصاء النادي الأهلي المصري من التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي استطاع فيها تسجل أربعة أهداف مقابل هدف وحيد جاء من ركلة جزاء أسكنها علي معلول شباك حارس مرمى ريال مدريد.

ونستعرض معكم خلال هذا التقرير كافة التفاصيل الهامة عن موعد مباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023.

موعد مباراة الهلال السعودي وريال مدريد القادمة

حسب ما أسفرت عنه قرعة كأس العالم للأندية 2023 أن المباراة النهائية بين الهلال السعودي وبين ريال مدريد ستكون يوم السبت المقبل الموافق 11 فبراير 2023،وتنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومكة المكرمة.

ومن الجدير بالذكر أن الهلال السعودي استطاع الفوز عي نظيره فلامنجو البرازيلي في اللقاء السابق بثلاثة أهداف دون رد، ليتأهل للمباراة النهائية أمام الإسباني ريال مدريد.

نتيجة مباراة الهلال وفلامنجو ف مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023

صرحت شبكة قنوات الراضية السعودية عن نقلها لمباريات مونديال كأس العالم للأندية 2023 في المغرب، ومن المتوقع أن تنقل قناة ssc hd مباراة الهلال السعودي وريال مدريد القادمة عبر شاشاتها، كما تنقل القناة المغربية الأرضية اللقاء المرتقب من قبل جميع العالم يوم السبت المقبل 11 فبراير في تمام الساعة التاسعة بالتوقيت المصري، والساعة العاشرة بالتوقيت السعودي.

ملخص مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية2023

وإليكم تردد بعض القنوات الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد الإسباني:

تردد قناة SSC السعودية

تردد القناة: 12419.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: V عمودي.

تردد قناة AEA العراقية

التردد: 11636.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: sd.