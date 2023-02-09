نتعرف عبر موقع زووم مصر على موعد مباراة الأهلي وفلامنجو في كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة للمباراة.

ويلتقي الفريقان على ملعب “طنجة” في العاصمة المغربية لتحديد المركزين الثالث والرابع ضمن منافسات بطولة كأس العالم للاندية 2023 التي تقام على ملاعب المغرب.

ويتسعد النادي الأهلي المصري لمواجهة نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بعد أن وقع فريسة سهلة في شبال ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي لعبت الليلة الأربعاء 8 فبراير في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وخرجت نتيجة مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم بفوز الريال على الأهلي برباعية مقابل هدف وحيد سجله التونسي علي معلول من ركلة جزاء.

ويستعرض زووم مصر خلال السطور التالية موعد مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي في مونديال 2023 بالمغرب.

موعد مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي في تحديد المركز الثالث والرابع

أصدرت قرعة كأس العالم للأندية 2023 أن موعد مباراة الأهلي وفلامنجو في كأس العالم للأندية 2023 ستكون يوم السبت المقبل 11 فبراير في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومكة المكرمة،

وسعى الأهلي لحصد الميدالة البرونزية الثالثة له على للعام الثالث على التوالي، بعد أن استطاع الفوز على أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية بثلاثية نظيفة.

وتمكن من تخطي عقبة سياتل الأمريكي بهدف وحيد، ليتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، قبل السقوط أمام ريال مدريد.

حاول الأهلي اليوم من تحقيق الانتصار بقيادة المدير الفني مارسيل كولر، ولكن مدرب الريال أوقع الأهلي في شباكه، ليتأهل للمباراة النهائية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو في كأس العالم للأندية 2023

تمكنت القناة المغربية الأرضية من نقل مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023، نظراً لإمتلاكها حقوق بث البطولة التي تستضيفها على أرضها.

وتنقل القناة الرياضية السعودية قناة (ssc) أحداث ومجريات اللقاء القادم بين الأهلي المصري وفلامنجو البرازيلي.

شغال.. التردد الجديد لـ” قناة ssc نايل سات 2023″ الناقلة لمباراة ريال مدريد والأهلي القادمة

واستطاعت قناة تايم سبورت المصرية عبر البث الأرضي نقل مباراة الأهلي وريال مدريد السابقة، كما سوف تنقل مباراة الأهلي وفلامنجو القادمة عبر القناة الأرضية.