بث مباشر مباراة الهلال وفلامنجو يلا شوت (Yalla Shot).. مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر يلا شوت في كأس العالم للأندية 2023

ننقل لكم الآن بث مباشر مباراة الهلال وفلامنجو يلا شوت (Yalla Shot) الجديد، وذلك خلال مواجهة نادي الهلال السعودي أمام نظيره فلامنجو البرازيلي اليوم في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 في المغرب، واستطاع الهلال السعودي الفوز على غريمه التقليدي نادي الوداد المغربي بنتيجة 3-5 جراء ركلات الترجيح، وقد خرجت نتيجة الشوط الأول والثاني بنتيجة التعادل اللإيجابي للفريقين، بعد تسجيل كل فريق هدف وحيد في مرمى الآخر، ونتابع الآن بث مباشر الهلال وفلامنجو يلا شوت على موقع كورة اون لاين.

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بث مباشر مباراة الهلال وفلامنجو يلا شوت

ينتظر عشاق الكرة في الوطن العربي مشاهدة مباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي عبر موقع يلا شوت الجديد بث مباشر بجودة عالية وبدون تقطيع، خلال المباراة التي سوف تنطلق بعد قليل، يحتاج نادي الهلال إلى الفوز في المباراة لينتقل إلى مباراة نهائي المونديال، حيث ينتظر الفائز من هذه المبارة التي ستلعب الليلة الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني.

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موعد مباراة الهلال وفلامنجو والقنوات الناقلة

يستعد نادي الهلال لمواجهة قوية مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت السعودية، ويلتقي الفريقان على ملعب “طنة” في العاصمة المغربية.

وتذاع المباراة المرتقبة بين الكبيرين عبر شبكة قنوات ssc السعودية الأرضية، كما يمكن مشاهدة يلا شوت الآن مباراة الهلال وفلامنجو عبر القناة المغربية الأرضية tnt عبر البث المباشرللقناة.

يدخل فلامنجو اللقاء وهو يسعى ويتطلع للفوز على نظيره الهلال السعودي في مواجهة الليلة، فالفائز سوف يضمن المركز الأول أو المركز الثاني، والآن نستعرض لكم بث مباشر مباراة الهلال وفلامنجو يلا شوت الجديد.

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