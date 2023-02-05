انت الان تتابع خبر أشهى من الفطائر .. حضري ساندوتش الدجاج بصوص البيستو بوصفة صحية وغير مكلفة وبمذاق يجنن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان الساندوتشات او الفطائر يعتبرون احد اكثر الوجبات الهامة والشائعة وذلك لانهال سريعة و يتم تجهيزها بسرعة خصوصا في الرحلات أو للطلاب في المدارس.

حيث ان المميز بهذه الوجبها هو امكانية تحضيرها بعدد لا نهائي من الحشوات والأشكال، من الجبن والخضروات والدجاج واللحوم والأسماك والتونة واللحوم المصنعة.

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الا ان مقال اليوم سوف نقدم فيه أحد أنواع السندوتشات المميزة التي يتم إعدادها في المطاعم وأشهر المحلات، وهو ساندوتش الدجاج بصوص البيستو، الذي يتم تقديمه مع العصير الطازج.

مكونات تحضير ساندوتش الدجاج بصوص البيستو

يتكون هذا الساندوتش من شرائح متعددة من التوست أو أي نوع آخر من الخبز المفضل لكم، وثلاث شرائح طويلة من صدور الدجاج الخالي من العظم، وربع ملعقة من الفلفل الأسود، ورع ملعقة من الحبهان المطحون، ونصف كوب من الموزاريلا، وملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي، وملعقتين كبيرتين من الخل، وملعقتين كبيرتين من الليمون، وملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير صدور الدجاج

في مقلاه ساخنة على النار يتم إضافة الزيت وتشويح قطع الدجاج به، وبعدها يضاف الملح والخل والحبهان والفلفل وتقلب كافة المكونات بشكل جيد، وبعدها تغطى بإحكام إلى أن تتشرب الدجاج السوائل وتنضج تماماً، بعدها يضاف إليها الليمون وتقلب قليلاً وبعدها ترفع من على النار.

طريقة تحضير ساندوتش الدجاج بصوص البيستو

يتم دهن شريحة التوست بصوص البيستو، وعليها شريحة الدجاج، وبعدها يضاف رشة من الموزاريلا، وعليها شريحة أخرى من التوست، ويدهن بالزبدة وتوضع في السخان الكهربائي، أو محضر الساندوتشات حتى يتحمص، ومن الممكن يوضع في الفرن الكهربائي أو على مقلاة ساخنة على النار