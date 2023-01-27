انت الان تتابع خبر خداع بصري يكشف هل أنت شخصية منطقية ويمكنك اتخاذ القرار ووضع الحدود أم لا عبر ما تراه أولا في الصورة .. هل ينزل القط ام يصعد؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يمكن الوصول الى زوايا العقل الباطني عبر عدد من الاختبارات التي ابتكرها علماء واطباء النفس لأجل معالجة المرضى، الا ان هذه الاختبارات ليست للمرضى فقط، حيث بامكانك إستخدامها واسقاطها على نفسك والكشف عن كثير من اسرار وخفايا شخصيتك.

وهذاا الاختبار الذي عرضنا لكم صورته يمكنه الكشف عن خصائصك ومزاياك الرئيسية والتي يراها الاخرون فيك وانت لا تعلمها

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1_ القط ينزل الدرج

أنت شخص واقعي وتتمثل خصائصه الرئيسية في:

جاذبية

المنطق

اتخاذ القرار

لديك شخصية جذابة للغاية من المستحيل نسيانها. تحب أن تبقي كل شيء تحت السيطرة ، لذلك تخطط كثيرًا مقدمًا حتى لا يفاجئك أي شيء لاحقًا. بمهارات التفكير المنطقي ، سوف تتخذ أصعب قرار ولن تندم عليه أبدًا. كفرد ، تختلف عن الآخرين ، فأنت تسبب أحيانًا مشاعر شديدة لدى الناس.

2- قطة تصعد السلالم

ومع ذلك ، إذا لاحظت أن القطة تصعد السلالم ، فإن سمات شخصيتك الرئيسية هي:

إِبداع

الكثير من الطاقة

القدرة على وضع الحدود

يمكن أن تصيب طاقتك الإيجابية كل من حولك. بالإضافة إلى ذلك ، فأنت دائمًا مبدع ومبتكر ، وهو أمر مفيد لحياتك المهنية ، لكنك في نفس الوقت تعمل باستمرار. من خلال القدرة على وضع الحدود ، يمكنك فصل حياتك المهنية عن حياتك الشخصية وإيجاد وقت لأحبائك ، وهم ممتنون لذلك. أنت تنظر إلى الحياة بموضوعية ، لكنك لا تنقصك الأمل .