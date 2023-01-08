طريقة تحضير البسبوسة بالسمن البلدي مرملة وذهبية بحرفية كبيرة مثل الجاهزة

تعتبر البسبوسة واحدة من الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص فتتسم البسبوسة بالمذاق الشهي وطريقة التحضير البسيطة والغير مكلفة فيكثر تناولها بالتحديد في الأعياد والاحتفالات وتتبعوا معنا في المقال الآتي طريقة تحضير البسبوسة بالسمن البلدي بحرفية كبيرة مرملة وذهبية ومثل الجاهزة تماماً.

تحضير البسبوسة بالسمن البلدي في البيت

يتم تحضير البسبوسة بمقادير بسيطة وغير مكلفة وجميعها متوفرة في المنزل بصورة دائمة وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير البسبوسة بالسمن البلدي.

مقادير البسبوسة بالسمن البلدي

كأسان من السميد الخشن. نصف كأس من جوز الهند المبشور. نصف كأس من السمنة البلدي الأصلي. نصف كاس من السكر الأبيض الناعم. علبة ونصف العلبة من الزبادي البلدي. مكسرات وفقًا للرغبة من أجل التزيين.

مقادير تحضير الشربات

كأسان من المياه. كأسان من السكر. ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون. ملعقة صغيرة من الفانيليا.

خطوات تحضير البسبوسة بالسمن البلدي

يتم تحضير البسبوسة بالسمن البلدي بخطوات بسيطة وسهلة للغاية وترغب الكثير من الأمهات في تحضيرها في المنزل بدلًا من أن يتم شرائها من الخارج من أجل التأكد من سلامة صحتها وتتبعوا معنا في المقال التالي خطوات تحضير البسبوسة بالسمن البلدي.

طريقة تحضير البسبوسة بالسمن البلدي

يتم الحصول على إناء كبير ثم يتم وضع فيه السكر والسميد ويتم خلطهم سويًا مع بعضهم البعض مع جوز الهند والبيكنج بودر ثم يتم إضافة الزبادي والسمن البلدي. بعد ذلك يتم الحصول على صينية من أجل صنع البسبوسة ثم يتم فرد فيها خلط البسبوسة ثم يتم تزينها بالمكسرات وتقطيعها بالاعتماد على السكين. يتم إدخالها إلى الفرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة متوسطة وتركها لمدة ثلث ساعة لحين النضج ويتغير لونها إلى اللون الذهبي. بعد ذلك يتم تحضير الشربات من خلال الحصول على إناء به كأس من المياه ثم يتم رفعه على النار وإضافة له كأسين من السكر ثم يتم إضافة ملعقتان من عصير الليمون مع ملعقة صغيرة من الفانيليا. بعد ذلك يتم تركه لحين الغليان ثم يتم خفض النار لحين أن يصبح القوام ثقيل. يتم إخراج البسبوسة من الفرن ثم يتم توزيع الشربات عليها وتركه لحين أن تتشربه البسبوسة ثم يتم تغطيتها وإدخالها إلى الفرن مرة أخرى لتأخذ اللون الذهبي. تخرج البسبوسة من الفرن وتترك جانباً حتى تبرد تماماً ويسهل تقطيعها. تقطع البسبوسة وتوضع في طبق التقديم وتزيين بالمكسرات أو بالقشطة حسب الرغبة. تقدم البسبوسة باردة بحوار المشروبات وبألف هنا. يجب عند سقي البسبوسة بالشربات يكون الشربات ساخن والبسبوسة ساخنة أيضاً حتى تتشرب الشربات بشكل جيد ولا تكون جافة.

مكونات البسبوسة البيتي بالقشطة

كوبان من السميد المطحون. كوب من الجوز هند المبشور نصف كوب من السكر الأبيض. كوب من الحليب. علبة من الزبادي البلدي. علبة كبيرة من القشطة. ثلاث أرباع الكوب من الزيت. ثلاث أرباع الكوب من الفستق المطحون. بيضتان بدرجة حرارة الغرفة. نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. لوز مقشر حسب الرغبة.

طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة

في وعاء كبير يتم وضع كوبان من السميد ويضاف إليه كوب من جوز الهند المبشور. في الخلاط الكهربائي يتم وضع البيضتان مع نصف ملعقة من السكر وملعقة صغيرة من الفانيليا ونصف كوب من الحليب وثلاث أرباع الكوب من الزيت وعلبة الزبادي ويتم خفقهم جيداً على سرعة متوسطة حتى تتجانس المكونات تماماً ويصبح الخليط هش وكريمي وكثيف. يتم سكب خليط البيض والسكر تدريجياً إلى خليط السميد وحوز الهند ويتم تقليب المكونات جيداً حتى تتجانس وتتداخل مع بعضها البعض ويصبح الخليط متماسك ويشبه العجينة. يتم تقسيم العجينة إلى نصفين متساويين، ثم يتم احضار صينية متوسطة الحجم لصنع البسبوسة. يتم توزيع جزء من العجينة في الصينية، ثم يتم وضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة، وعلى درجة حرارة منخفضة حتى تتماسك لفرد القشطة عليها. تخرج البسبوسة من الفرن وتترك قليلاً حتى تهدأ. توضع القشطة على وجه البسبوسة، ثم يتم توزيعها جيداً بواسطة الملعقة حتى تغطي جميع الاطراف، ويوضع فوق القشطة الجزء المتبقي من عجينة السميد. يتم وضع الصينية مرة أخرى في الفرن، حتى يكتمل نضج البسبوسة، ويتم تحضير القطر. تسقى البسبوسة الساخنة بالقطر الساخن وتترك جانباً حتى تبرد وتوضع في طبق التقديم وبألف هنا.

مكونات البسبوسة بالسمن البلدي المحشية بالمكسرات