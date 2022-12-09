نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات في اكسترا بالسعودية على الاجهزة الكهربائية والجوالات في المقال التالي

تخفيضات الجمعة البيضاء من شركة إكسترا على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية تخفيضات وخصومات لا مثيل لها بمناسبة الجمعة البيضاء لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، والتخفيضات كل جمعة حتى نهاية العام. عروض شركة إكسترا على الشاشات الذكية: متوفر شاشة تلفزيون مقدمة من تي سي إل بحجم شاشة 50 بوصة فائق الوضوح ذكي متوفر بثلاث مخارج إتش دي إم أي ومخرج واحد يو إس بي إل أي دي بسعر 1499 ريال سعودي بدلا من 2649 ريال سعودي. تخفيض كبير على شاشة تلفزيون مقدمة من سامسونج بحجم شاشة 75 بوصة فائق الوضوح ذكي متوفر بثلاث مخارج إتش دي إم أي ومخرجين يو إس بي بسعر 4799 ريال سعودي بدلا من 8999 ريال سعودي. متاح شاشة تلفزيون مقدمة من سوني بحجم شاشة 43 بوصة فائق الوضوح ذكي بلون أسود متوفر بثلاث مخارج إتش دي إم أي وثلاث مخارج يو إس بي بسعر 2199 ريال سعودي بدلا من 4399 ريال سعودي. تخفيض على شاشة تلفزيون مقدمة من تي سي إل بحجم شاشة 75 بوصة فائق الوضوح ذكي 60 هرتز متوفر بثلاث مخارج إتش دي إم أي ومخرج واحد يو إس بي بسعر 3999 ريال سعودي بدلا من 6099 ريال سعودي. عروض شركة إكسترا على اللاب توب: يوجد لاب توب هواوي ميت بوك دي 16 كور أي 5 بسعة تخزين 512 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام بحجم شاشة 16 بوصة ببصمة متوفر بلون فضي بسعر 3239 ريال سعودي بدلا من 3599 ريال سعودي. متوفر لاب توب هواوي ميت بوك 16 إس كور أي 7 بسعة تخزين 512 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 16 جيجا بايت رام بحجم شاشة 16 بوصة لمس متوفر باللون الرمادي بسعر 5799 ريال سعودي بدلا من 6499 ريال سعودي. متاح لاب توب هواوي ميت بوك 16 إس كور أي 9 بسعة تخزين 1 تيرا بذاكرة داخلية 16 جيجا بايت رام بحجم شاشة 16 بوصة لمس متوفر باللون الرمادي بسعر 6299 ريال سعودي بدلا من 6999 ريال سعودي. تخفيض على لاب توب هواوي ميت بوك إكس برو كور أي 7 بسعة تخزين 1 تيرا وبذاكرة داخلية 16 جيجا بايت رام بحجم شاشة 14.2 بوصة لمس متوفر باللون الرمادي بسعر 6599 ريال سعودي بدلا من 7499 ريال سعودي. عمر شويل - جدة تخفيضات في اكسترا بالسعودية على الاجهزة الكهربائية والجوالات - ثقفني عروض بنده اليوم ولمدة ١٠ ايام خصومات تصل ل ٦٠% تسوق بسرعة الان

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تخفيضات في اكسترا بالسعودية على الاجهزة الكهربائية والجوالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.