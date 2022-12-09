نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «Happy new year 2023» أجمل بطاقات معايدة رأس السنة الميلادية 2023 .. “وكم باقي على 2023” في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتبادل الأصدقاء والمعارف في شتى بقاع الأرض أرق التهنئات والمعايدات مع اقتراب بدء العام الجديد، وتتنوع المعايدات في رأس السنة الميلادية 2023 م بين معايدات هاتفية أو رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة سواء رسائل واتس آب أو رسائل SMS على الهواتف الجوالة، لذا تنشغل عمليات البحث عن أفضل كروت المعايدة وأجمل العبارات التي يمكن إرسالها للأهل والأصدقاء والمقربين وهو ما سنتناوله بالفقرات القادمة بالتفصيل.

كم باقي على سنة 2023 العد التنازلي لرأس السنة الميلادية 2023

في نفس السياق السابق ذكره ستشرق شمس أول أيام العام الميلادي الجديد 2023 يوم الأحد الموافق 8 جمادى الآخر 1444، وقبل حلول ليلة رأس السنة الميلادية 2023 اخترنا أجمل عبارات تهنئه لإرسالها للأهل والأقارب ومجموعة أخرى متنوعة لإرسالها للمخطوبين والأحباب يليها مجموعة بطاقات يتبادلها الرفاق بعضهم البعض تدخل على قلوبهم السرور.

رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة 2023 للأهل والأقارب

بين عام مضى وعام آت .. اللهم املأ أيامنا القادمة بالفرح والسعادة.. كل عام وأنتم بخير.

عام جديد يطرق الأبواب.. اللهم اجعل السعادة رفيق درب أحبتي بالعام الجديد 2023.

كل عام وأنتم بخير اللهم بدل أحوالنا للأفضل.. وافتح لنا أبواب الرزق وخزائن الرحمة.. كل عام وأنتم بخير.

أهنئكم بالسنة الميلادية الجديدة.. اللهم أهلها علينا بالخير والبركات.

ساعات مرت وساعات آتية .. اللهم عام سعيد جديد بالفرح مديد .. كل عام وأنتم إلى طاعة الله أقرب.. كل عام وأنتم بخير.

عبارات تهنئه بمناسبة رأس السنه الميلاديه الجديدة ٢٠٢٣ للأحباب

ياطيور غردي واطرقي الأبواب .. ووصلي سلامي للأحباب.. وغردي لهم عبارات تأخذ الألباب كل عام وأنتم في سعادة وهناء.

ربي لي أحبة أقرب إلىَ من نفسي هم أغلى الأحباب اللهم اجعل عامهم الجديد عام فرج ورزق سعيد.

مرت الأيام لتطوي صفحة عام مضى.. وتفتح صفحة جديدة لعام آت من عمر الزمن اللهم لي أحبة في القلب مكانهم اجعل النجاح والسعادة دربهم وحليفهم .. عام ميلادي سعيد.

بطاقات تهنئه للعام الجديد Happy new year 2023

في الختام مجموعة مختارة من أرق بطاقات تهنئة العام الجديد 2023 ..كل عام وأنتم بخير.