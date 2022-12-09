انت الان تتابع خبر الإعلان عن وظائف خالية للسيدات بمرتبات تملي الجيوب – هذه هي الشروط وطريقة التقديم والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
موظفة استقبال:
اسم الشركة ماستر جروب سيرفيس
مقر العمل مدينة نصر – القاهرة
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنتان-4 سنوات خبرة
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية لا يشترط
السن المطلوب 25 – 30 سنة
الحاسب الآلي لا يشترط
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس لا يشترط
مطلوب موظفة استقبال لمطعم وكافيه حسنة المظهر ذو خبرة الراتب يحدد عند المقابلة للتواصل واتساب01099441683