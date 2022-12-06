- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد السحب القادم مسابقة الحلم 2022 للحصول علي جائزة المليون دولار في المقال التالي
متى موعد السحب القادم مسابقة الحلم 2022 للحصول علي جائزة المليون دولار، تلك المسابقة التي تعد من أكبر المسابقات في الوطن العربي وتتبع إلى مجموعة قنوات mbc، تقدم المسابقة جوائز متعددة ومختلفة قد تتجاوز 3.5 مليون دولار، لذا يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم، وموعد السحب في المسابقة، وسر الفوز بالجائزة الكبري، ولا سيما وأن آلية الاشتراك تتم من خلال إرسال رسالة قصيرة من رقم جوالك مكتوب فيها كلمة حلم أو دريم علي الرقم المرادف لبلدك.
متى موعد السحب القادم مسابقة الحلم 2022
مسابقة الحلم يقدمها الإعلامي الكبير الأستاذ مصطفي الاغا في برنامجه صدى الملاعب علي قناة mbc1، التي ينتظرها الملايين من العالم العربي، نظرا لارتفاع الجوائز المقدمة وفرص الفوز لدي جميع المتقدمين متساوية، لذا يأتي موعد السحب القادم لمسابقة الحلم في ليلة رأس السنة يوم 31 ديسمبر 2022، الموافق يوم الخميس الموافق 31 /12 /2022 الساعة التاسعة ونصف مساءا، يحصل الفائز على مليون دولار أمريكي.
كم عدد أسئلة مسابقة الحلم 2022
تعتبر أسئلة مسابقة الحلم من أهم الأمور التي يرغب الملايين معرفتها والإجابة عليها، لكي تتمكن من الإشتراك بنجاح في مسابقة الحلم، يتم بعدها تفعيل الدخول في أقرب سحب، يتم إرسال عدد من الأسئلة، يلزم عليك الإجابة عليها، ولم يتم تحديد عدد الأسئلة ولكن في الغالب، لم تزيد عن خمس أسئلة، وتكون أسئلة عامة وسهلة في متناول الجميع.
تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2022
يتاح موقع Dream contest الرسمي لمسابقة الحلم تسجيل رقم الجوال الخاص بك، والدخول في مسابقة الحلم، بعدها عليك الاشتراك بالدخول إلي مسابقة الحلم، ثم يتم بعدها الضغط علي مفتاح الدولة الخاصة بك، والقيام بتسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بك، وأخيرا يتم النقر علي كلمة تسجيل حتي يتم التسجيل في مسابقة الحلم برقم الهاتف.
شروط الاشتراك في مسابقة الحلم
- يشترط ان يكون المشترك حامل للجنسية العربية.
- قيام الشخص المشترك باختيار الرقم المرادف لبلده العربية.
- يلزم علي الشخص المشترك في المسابقة أن لا يكون له أي صلة قرابة بالعاملين بمسابقة الحلم.
- يتم إرسال رسالة نصية من رقم الجوال علي الرقم المرادف لبلدك بمسابقة الحلم.
- الشخص المتقدم لمسابقة الحلم يجب أن يكون بالغ قانوني.
- عليك قبل إرسال الرسالة من الرقم التابع لبلدك أن تكتب في الرسالة كلمة حلم باللغة العربية أو كلمة Dream.
- يجب علي الشخص المشترك متابعة نتائج المسابقة علي قناة mbc.
- الإجابة علي الأسئلة بكل دقة وصحية عن طريق إرسال الإجابة عبر رسالة قصير من رقم جوالك إلى رقم الحلم التابع لبلدك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متى موعد السحب القادم مسابقة الحلم 2022 للحصول علي جائزة المليون دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.