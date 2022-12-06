متى موعد السحب القادم مسابقة الحلم 2022 للحصول علي جائزة المليون دولار، تلك المسابقة التي تعد من أكبر المسابقات في الوطن العربي وتتبع إلى مجموعة قنوات mbc، تقدم المسابقة جوائز متعددة ومختلفة قد تتجاوز 3.5 مليون دولار، لذا يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم، وموعد السحب في المسابقة، وسر الفوز بالجائزة الكبري، ولا سيما وأن آلية الاشتراك تتم من خلال إرسال رسالة قصيرة من رقم جوالك مكتوب فيها كلمة حلم أو دريم علي الرقم المرادف لبلدك.

متى موعد السحب القادم مسابقة الحلم 2022

مسابقة الحلم يقدمها الإعلامي الكبير الأستاذ مصطفي الاغا في برنامجه صدى الملاعب علي قناة mbc1، التي ينتظرها الملايين من العالم العربي، نظرا لارتفاع الجوائز المقدمة وفرص الفوز لدي جميع المتقدمين متساوية، لذا يأتي موعد السحب القادم لمسابقة الحلم في ليلة رأس السنة يوم 31 ديسمبر 2022، الموافق يوم الخميس الموافق 31 /12 /2022 الساعة التاسعة ونصف مساءا، يحصل الفائز على مليون دولار أمريكي.

كم عدد أسئلة مسابقة الحلم 2022

تعتبر أسئلة مسابقة الحلم من أهم الأمور التي يرغب الملايين معرفتها والإجابة عليها، لكي تتمكن من الإشتراك بنجاح في مسابقة الحلم، يتم بعدها تفعيل الدخول في أقرب سحب، يتم إرسال عدد من الأسئلة، يلزم عليك الإجابة عليها، ولم يتم تحديد عدد الأسئلة ولكن في الغالب، لم تزيد عن خمس أسئلة، وتكون أسئلة عامة وسهلة في متناول الجميع.

تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2022

يتاح موقع Dream contest الرسمي لمسابقة الحلم تسجيل رقم الجوال الخاص بك، والدخول في مسابقة الحلم، بعدها عليك الاشتراك بالدخول إلي مسابقة الحلم، ثم يتم بعدها الضغط علي مفتاح الدولة الخاصة بك، والقيام بتسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بك، وأخيرا يتم النقر علي كلمة تسجيل حتي يتم التسجيل في مسابقة الحلم برقم الهاتف.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم