شوف هايبر بندة بالمملكة العربية السعودية يقدم أقوى العروض والتخفيضات بمناسبة نهاية العام 2022

تعتبر بندة من إحدى أشهر المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية وحرصت على أن توفر إلى عملائها أفضل المنتجات الغذائية مقابل أفضل الأسعار فمع كل أسبوع أو كل شهر تحرص بندة على أن توفر الكثير من العروض والخصومات ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أقوى عروض بندة.

عروض بندة بالمملكة العربية السعودية

حرصت بندة على أن تقدم الكثير من العروض والخصومات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي:

يشتمل العرض على حليب مجفف فرشكو 1.8 كيلو متوفر بسعر 28.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على دجاج دو متوفر بسعر 149.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على كريمة البندق مع الكاكاو نوتيلا 825 جرام متوفرة بسعر 24.95 ريال سعودي. يحتوي العرض على أرز مزة هندي باب الهند متوفر بسعر 52.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على سكر ناعم الأسرة 13 كيلو متوفر بسعر 35.95 ريال سعودي. يحتوي العرض على حليب مبخر بوني 170 جرام متوفرة بسعر 19.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على مناديل للوجه هلا 10*180 منديل متوفر بسعر 19.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على منعم الأقمشة مركز داوني متوفر بسعر 37.95 ريال سعودي.

عروض بندة السعودية لهذا اليوم

يحتوي العرض على مسحوق غسيل تايد مركز 4.5، 5 كيلو متوفر بسعر 82.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على خضروات السنبلة 400 جرام متوفر بسعر 8.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على مياه فولفيك متوفر بسعر 84.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على ناجت، بوب كورن الدجاج أمريكانا 19.50 ريال سعودي. يشتمل العرض على صدور دجاج طرية رويال 49.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على جبن شيدر علب المراعي متوفرة بسعر 49.95 ريال سعودي. يحتوي العرض على حفائظ، كلوت للأطفال بامبرز العبوة الجامبو متوفرة بسعر 149.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على حفائظ للأطفال بيبي جوي صندوق جامبو متوفر بسعر 239.90 ريال سعودي.

عروض بندة بالمملكة العربية السعودية

تحتوي بندة على الكثير من المنتجات التي من بينها كلًا من التالي: