انت الان تتابع خبر طريقة تخليل الخيار.. اعرفي ليه مش بينجح معاكي والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعد مخلل الخيار إحدى أنواع المخللات الشهية، و التي لا يخلو منزل من وجودها، و تعد المخللات مفضلة لدى كثير من الناس كطبق جانبي بجانب الطبق الرئيسي للمائدة، و يمكنك إعداد مخلل الخيار بالمنزل بطريقة سهلة و خطوات بسيطة و مكونات اقتصادية، لتضيفيه على مائدة الطعام و تزيني به السفرة، و تستمتع عائلتك بمذاقه اللذيذو الشهي.
طريقة عمل مخلل الخيار
- حوالي ال45 دقيقة.
- يكفي من 6 إلى 8 أشخاص.
- و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية اللازمة، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير مخلل الخيار.
مكونات تحضير مخلل الخيار
- كيلو من الخيار طازج و صغير الحجم.
- 4 ملاعق من الملح.
- نصف كوب من الخل.
- 4 أكواب من الماء أو حسب الحاجة.
- ملعقة من السكر.
خطوات تحضير مخلل الخيار
- في البداية، نغسل الخيار بشكل جيد.
- ثم نحدث شقاً بكل حبة بواسطة السكين.
- ثم نحضر المرطبان و نرتب فيه الخيار.
- ثم بعد ذلك، نقوم بخلط الماء بالملح و الخل و السكر، و نصب خليط الماء فوق الخيار و بحيث يتغمر الخيار بالكامل بالماء.
- و أخيراً، نقوم بإغلاق المرطبان بإحكام، و نتركه لمدة 15 يوم تقريباً، حتى يتخلل.
و بهذه الخطوات السهلة و البسيطة يصبح مخلل الخيار جاهزاً لتقدميه للطعام بجانب الكثير من أصناف الطعام الرئيسية، و بالهناء و الشفاء.