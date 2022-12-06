انت الان تتابع خبر طريقة تخليل الخيار.. اعرفي ليه مش بينجح معاكي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعد مخلل الخيار إحدى أنواع المخللات الشهية، و التي لا يخلو منزل من وجودها، و تعد المخللات مفضلة لدى كثير من الناس كطبق جانبي بجانب الطبق الرئيسي للمائدة، و يمكنك إعداد مخلل الخيار بالمنزل بطريقة سهلة و خطوات بسيطة و مكونات اقتصادية، لتضيفيه على مائدة الطعام و تزيني به السفرة، و تستمتع عائلتك بمذاقه اللذيذو الشهي.

طريقة عمل مخلل الخيار

حوالي ال45 دقيقة.

يكفي من 6 إلى 8 أشخاص.

و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية اللازمة، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير مخلل الخيار. مكونات تحضير مخلل الخيار

كيلو من الخيار طازج و صغير الحجم.

4 ملاعق من الملح.

نصف كوب من الخل.

4 أكواب من الماء أو حسب الحاجة.

ملعقة من السكر.

خطوات تحضير مخلل الخيار

في البداية، نغسل الخيار بشكل جيد. ثم نحدث شقاً بكل حبة بواسطة السكين. ثم نحضر المرطبان و نرتب فيه الخيار. ثم بعد ذلك، نقوم بخلط الماء بالملح و الخل و السكر، و نصب خليط الماء فوق الخيار و بحيث يتغمر الخيار بالكامل بالماء. و أخيراً، نقوم بإغلاق المرطبان بإحكام، و نتركه لمدة 15 يوم تقريباً، حتى يتخلل.

و بهذه الخطوات السهلة و البسيطة يصبح مخلل الخيار جاهزاً لتقدميه للطعام بجانب الكثير من أصناف الطعام الرئيسية، و بالهناء و الشفاء.