منوعات عامة

طريقة تخليل الخيار.. اعرفي ليه مش بينجح معاكي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر طريقة تخليل الخيار.. اعرفي ليه مش بينجح معاكي والان مع التفاصيل
 

رياض - احمد صلاح - يعد مخلل الخيار إحدى أنواع المخللات الشهية، و التي لا يخلو منزل من وجودها، و تعد المخللات مفضلة لدى كثير من الناس كطبق جانبي بجانب الطبق الرئيسي للمائدة، و يمكنك إعداد مخلل الخيار بالمنزل بطريقة سهلة و خطوات بسيطة و مكونات اقتصادية، لتضيفيه على مائدة الطعام و تزيني به السفرة، و تستمتع عائلتك بمذاقه اللذيذو الشهي.

طريقة عمل مخلل الخيار

  • حوالي ال45 دقيقة.
  • يكفي من 6 إلى 8 أشخاص.
  • و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية اللازمة، سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات تحضير مخلل الخيار.

    مكونات تحضير مخلل الخيار

  • كيلو من الخيار طازج و صغير الحجم.
  • 4 ملاعق من الملح.
  • نصف كوب من الخل.
  • 4 أكواب من الماء أو حسب الحاجة.
  • ملعقة من السكر.

خطوات تحضير مخلل الخيار

  1. في البداية، نغسل الخيار بشكل جيد.
  2. ثم نحدث شقاً بكل حبة بواسطة السكين.
  3. ثم نحضر المرطبان و نرتب فيه الخيار.
  4. ثم بعد ذلك، نقوم بخلط الماء بالملح و الخل و السكر، و نصب خليط الماء فوق الخيار و بحيث يتغمر الخيار بالكامل بالماء.
  5. و أخيراً، نقوم بإغلاق المرطبان بإحكام، و نتركه لمدة 15 يوم تقريباً، حتى يتخلل.

و بهذه الخطوات السهلة و البسيطة يصبح مخلل الخيار جاهزاً لتقدميه للطعام بجانب الكثير من أصناف الطعام الرئيسية، و بالهناء و الشفاء.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا