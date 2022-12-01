نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الجمعة البيضاء على ايفون ١٢ برو من أمازون السعودية بالتقسيط وبدون فوائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر هاتف ايفون ١٢ برو من أقوى وأحسن الجوالات الذكية الموجودة بالأسواق، ويستطيع عشاق آبل الحصول عليه من أمازون السعودية بالتقسيط، وبدون فوائد من خلال عروض الجمعة البيضاء، والحصول على خصم ٢٣٠٠ ريال سعودي، وتم طرح الجوال بالأسواق بعد النجاح الباهر الذي حققته سلسلة هواتف ايفون ١١، وبعد طرح شركة آبل سلسلة هواتفها الجديدة في شهر سبتمبر 2022 والتي تضم ايفون ١٤، وايفون ١٤ بلس، وايفون ١٤ برو، وايفون ١٤ برو ماكس، بدأت أسعار الإصدارات السابقة في الانخفاض والتي منها iPhone 12 Pro.

ويحتوي الهاتف العملاق على العديد من المزايا والمواصفات الرائعة الكبيرة، حيث يأتي بكاميرات غاية في الدقة، وتعطينا فيديوهات وصور واضحة جدًا، كما يدعم الموبايل أحدث شبكات الاتصال في العالم وهى شبكة الجيل الخامس، ويأتي بمعالج قوي يجعل الهاتف يعمل بكل سلاسة وبسرعة كبيرة ونوعه A14 Bionic، ويأتي أيضًا بعدد 2 منفذ لتشغيل 2 شريحة اتصال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ايفون ١٢ برو من أمازون السعودية بالتقسيط وبدون فوائد.

سعر ايفون ١٢ برو من أمازون السعودية في عروض الجمعة البيضاء

سوف نقدم لكم متابعينا سعر iPhone 12 Pro في أمازون السعودية بالتقسيط وبدون فوائد وهو كما يأتي:-

ثمن الهاتف بعد الخصم 4199 ريال سعودي، كما يشمل الثمن ضريبة القيمة المضافة.

سعة الذاكرة الصلبة للجوال ٥١٢ جيجا بايت، كما تبلغ سعة الرامات 6 جيجا بايت.

القسط الشهري على الجوال ٣٢٤.٩٢ ريال سعودي لمدة ١٢شهر.

يشتمل هذا الجوال على توصيل مجاني.

مواصفات iPhone 12 Pro

سوف نتعرف معكم متابعينا على أهم مواصفات ايفون ١٢ برو وهى كما يلي:-

يأتي الجوال بخاصية الـ NFC والتي تدعم الاتصال قريب المدي. يدعم تركيب شريحتي اتصال الأول من نوع Nano SIM، أما الشريحة الثانية فنوعها eSim وهى إلكترونية. الهاتف يدعم تشغيل شبكة الجيل الخامس 5G والرابع 4G، والثالث 3G، والثاني 2G. يقاوم الهاتف الماء حتى ٦ متر لمدة ٣٠ دقيقة، كما يدعم مقاومة الغبار بمعيار IP68. الجوال يأتي مصنوع من الزجاج وهو أقوى ٤ مرات من الإصدار السابق، كما يحتوي على إطار جانبي مصنوع من الاستانلس ستيل. يحتوي الهاتف على معالج قوي من نوع Apple A14 Bionic بتكنولوجيا ٥ نانو، كما يأتي بمعالج رسومي من نوع Apple GPU 5 Core graphics. نظام تشغيل شبكة الجوال ISO 14. الهاتف يدعم سماعات خارجية بصوت ستيريو لكي تعطينا تجربة صوتية أحسن. يدعم أحدث إصدارات الواي فاي والبلوتوث. يدعم تحديد المواقع الجغرافية وذلك من خلال تقنية الـ GPS، كما يدعم نظم الملاحة المختلفة. يحتوي على العديد من وسائل الأمان والحماية، حيث يدعم مستشعر الـ Face ID لفتح الجوال من خلال الوجه وتعمل بصورة جيدة.

مواصفات كاميرات ايفون ١٢ برو ماكس

يأتي عملاق شركة آبل iPhone 12 Pro بعدد ٦ كاميرات مواصفاتهم كما يأتي:-

الكاميرا الأمامية مزدوجة، تبلغ دقة الكاميرا الأولى ١٢ ميجا بكسل، والثانية نوعها SL 3D وهى كاميرا خاصة بالتعرف على الوجه.

الكاميرات الخلفية رباعية، حيث تبلغ الكاميرا الأولى ١٢ ميجا بكسل وهى الكاميرا الأساسية، كما تدعم المثبت البصري ISO.

الكاميرا الثانية الخلفية دقتها ١٢ ميجا بكسل وهى خاصة بالزوم حتى 2X، كما تدعم المثبت البصري ISO.

العدسة الثالثة تبلغ دقتها ١٢ ميجا بكسل، وهى كاميرا خاصة بالتصوير الواسع.

الكاميرا الرابعة نوعها TOF 3D LiDAR وتستخدم في عمل البورتريه والعزل وخاصة في الوضع الليلي.

مواصفات شاشة iPhone 12 Pro

سوف نتعرف معكم عشاق هواتف شركة آبل الأمريكية على مواصفات شاشة ايفون ١٢ برو وهى كما يلي:-