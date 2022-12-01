نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم ماركت السعودية مهرجان الطازج منكم و فيكم اليوم 30 نوفمبر حتي6ديسمبر 2022 في المقال التالي
عروض العثيم ماركت السعودية الاسبوعية اقوي العروض و الخصومات على المنتجات الغذائية المختلفة و الخضروات الطازجة و المجمدة و الفواكه الطازجة و ايضا اقوي العروض على جميع المنتجات الاستهلاكية واسعار تناسب جميع فئات المجتمع المتسوق في العثيم ماركت و تتوفر هذه العروض طوال الاسبوع من 30 نوفمبر حتي 6 ديسمبر و يمكن الاستفادة من هذه العروض عند زيارة اقرب فرع لهايبر العثيم ماركت بالسعودية و من خلال موقعنا موقع ثقفني سوف تتعرف على اقوي الخصومات داخل هايبر العثيم وذلك حتي يتمكن العملاء من الاستفادة من هذه العروض و التخفيضات القوية في العثيم ماركت في جميع الفروع التي تنتشر بأنحاء السعودية .
عروض العثيم ماركت بالسعودية
و تعد اسواق العثيم ماركت من اشهر الاسواق التجارية في المملكة العربية السعودية التي تعمل على نظام التجزئة ويمكن الاستفادة من هذه العروض و بتلك الاسعار المميزة التي يتميز بها العثيم ماركت وهي من ضمنها الاتي .
- تخفيضات العثيم عن شرائك كيلو من اللحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 55,95 ريال سعودي .
- ويحتوي ايضا على عرض كيلو من اللحم عجل باكستاني بالعظم بسعر 28,95 ريال سعودي .
- وايضا لحم تيس بلدي بالعظم بسعر 44,95 ريال سعودي .
- ويحتوي ايضا عروض على الخضروات الطازجة مثل لكيلو الكوسة بسعر3,95 ريال سعودي .
- وايضا كيلو البخاري الحمراء بسعر 7,95 ريال سعودي .
- و ايضا كيلو الليمون فتنامي بسعر 4,95 ريال سعودي .
خصومات العثيم ماركت بالسعودية
و في عروض العثيم ماركت توجد مجموعة من العروض مميزه و التي توجد في العثيم ماركت طوال الاسبوع ويكون عليها خصومات هائلة مثل.
- يتم عرض عند شرائك تورتة سويس رول شوكولاتة صغيرة بسعر 14 بدلا من 28 ريال سعودي .
- ثم يحتوي ايضا على عرض زود خبز تورتيلا شوفان 6 حبات بسعر 6,95 بدلا من 8,95 ريال سعودي .
- يتم ايضا عرض على كوكيز الشوكولاتة ديلوكس وسط بسعر 14,95 بدلا من 19,95 ريال سعودي .
- ثم ايضاعرض شابورة شرائح بزيت بزيتون علبة بسعر 9,50 بدلا من 12,50 ريال سعودي .
- ثم يحتوي العرض على ملوخية مونتانا مجمدة 400 جم بسعر 6,50 بدلا من 10 ريال سعودي ل 2 حبة .
- ثم يحتوي على زيتون كوبوليفا اسود بدون عجو بسعر 24,95 بدلا من 30,62 ريال سعودي .
- يتم ايضا عرض على صدور دجاج دو طرية بسعر 42,95 بدلا من 57,95 ريال سعودي .
- ثم ايضا خضار مشكل مونتانا مجمدة 400 جم بسعر 10,50 بدلا من 16,50 ريال سعودي ل 3 حبات .
- يتم يقديم عرض على جبنة بريزيدن موزاريلا بيتزا 450 جم بسعر 17,95 بدلا من 23,95 ريال سعودي .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم ماركت السعودية مهرجان الطازج منكم و فيكم اليوم 30 نوفمبر حتي6ديسمبر 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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