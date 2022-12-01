شوف عروض العثيم ماركت السعودية مهرجان الطازج منكم و فيكم اليوم 30  نوفمبر حتي6ديسمبر 2022

عروض العثيم ماركت السعودية الاسبوعية اقوي العروض و الخصومات على المنتجات الغذائية المختلفة و الخضروات الطازجة و المجمدة و الفواكه الطازجة و ايضا اقوي العروض على جميع المنتجات الاستهلاكية واسعار تناسب جميع فئات المجتمع المتسوق في العثيم ماركت و تتوفر هذه العروض طوال الاسبوع من 30 نوفمبر حتي 6 ديسمبر و يمكن الاستفادة من هذه العروض عند زيارة اقرب فرع لهايبر العثيم ماركت بالسعودية و من خلال موقعنا موقع ثقفني سوف تتعرف على اقوي الخصومات داخل هايبر العثيم وذلك حتي يتمكن العملاء من الاستفادة من هذه العروض و التخفيضات القوية في العثيم ماركت في جميع الفروع التي تنتشر بأنحاء السعودية .

عروض العثيم ماركت بالسعودية

و تعد اسواق العثيم ماركت من اشهر الاسواق التجارية في المملكة العربية السعودية التي تعمل على نظام التجزئة ويمكن الاستفادة من هذه العروض و بتلك الاسعار المميزة التي يتميز بها العثيم ماركت وهي من ضمنها الاتي .

تخفيضات العثيم عن شرائك كيلو من اللحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 55,95 ريال سعودي .

ويحتوي ايضا على عرض كيلو من اللحم عجل باكستاني بالعظم بسعر 28,95 ريال سعودي .

وايضا لحم تيس بلدي بالعظم بسعر 44,95 ريال سعودي .

ويحتوي ايضا عروض على الخضروات الطازجة مثل لكيلو الكوسة بسعر3,95 ريال سعودي .

وايضا كيلو البخاري الحمراء بسعر 7,95 ريال سعودي .

و ايضا كيلو الليمون فتنامي بسعر 4,95 ريال سعودي .

خصومات العثيم ماركت بالسعودية

و في عروض العثيم ماركت توجد مجموعة من العروض مميزه و التي توجد في العثيم ماركت طوال الاسبوع ويكون عليها خصومات هائلة مثل.