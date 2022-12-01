انت الان تتابع خبر وظائف شركة المياه بالشرقية .. هذه هي الشروط والأوراق ورابط التقديم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن عصر اليوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022، عن وظائف شركة المياه بالشرقية، حيث وفرت فرصة عمل لشغل وظيفة أخصائي تنمية إدارية ثالث فيها خلال الفترة القادمة.وحددت شركة مياه الشرقية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لشغل هذه الوظيفة بالإضافة إلي أن كشفت كافة التفاصيل حولها والتي سوف نقوم باستعراضها في النقاط التالية.

1- الحصول على بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال أو بكالوريوس إدارة اعمال شعبة نظم معلومات ادارية.

2- محل الإقامة يكون الشرقية على أن يكون ذلك مثبت ذلك ببطاقة الرقم القومي قبل تاريخ نشر الاعلان.

3- السن لا يزيد عن 30 عام.

4- القدير العام للمؤهل الدراسي لا يقل عن جيد.

5- القبول بالعمل في ديوان عام الشركة بالزقازيق أو بأى فرع من فروع الشركة حسب حاجة العمل.

6- أداء الخدمة العسكرية او أعفي منها.

الأوراق اللازمة للتقديم إلي وظائف شركة المياه بالشرقية:

1- صورة ضوئية من شهادة المؤهل الدراسي

2- شهادة الميلاد كمبيوتر.

3- بطاقة الرقم القومي.

4- صورة ضوئية من شهادة الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها بالنسبة للذكور

5- الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث

كيفية التقدم إلي هذه الوظائف:

يمكن للراغبين التقدم إلي هذه الوظائف عن طريق الضغط هنا، على أن يكون أخر موعد للتقديم هو 20/12/2022.