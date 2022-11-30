شوف عروض بنده بخصم 50% على جميع أنواع السلع الغذائية Panda من مجله بنده وموقع بندة

تخفيضات خاصة وتحطيمات أسعار لفترة محدودة جداً ضمن فاعليات عروض بنده بخصم 50% على جميع أنواع السلع الغذائية Panda من مجله بنده وموقع بندة، حيث يمكنكم الإستمتاع بعروض بنده لهذا الأسبوع بكتالوج بندة لهذا الأسبوع، والذي يشمل سلع محفوظة، ومنتجات ألبان، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار باقي باقي السلع الغذائية من لحوم، وأسماك، ودواجن، وغيرهم، تابعوا باقي المقالة لمعرفة باقي التفاصيل…..

عروض بنده السعودية اليوم ولفترة محدودة Panda

خصومات وتخفيضات خاصة جداً اليوم من عروض بنده الأسبوعية، ومنها: عرض على سعر الجبن البيضاء اليوناني بخصم 35%، وتخفيض 35% على سعر الجبن المثلثات من البقرة الضاحكة، وعرض آخر منهم بنسبة 40% على سعر شبيهة جبنة أبو الولد بحجم 500 جرام، وتخفيض مميز آخر على سعر الجبن الموتزاريلا من الصافي بخصم 40%، وتخفيض 40% على سعر الجبنة القشقوان من الصافي، و40% على سعر الجبنة الأصلية الكريمية من فلاديلفيا، وكذلك يوجد خصم 20% على سعر الحليب المجفف اليومي من أنكور بلس.

عروض بنده الصفحة الرئيسية من موقع بندة

تتوفر أيضاً بفروع بندة السعودية Panda Ksa عروض خاصة على أسعار: الحليب المجفف من فريشكو بخصم 44%، وخصم 15% على سعر الحليب المجفف كامل الدسم من الطائي، وبديل الحليب من ألبرو بخصم 50%، وكذلك لديهم خصم آخر على سعر الحليب المجفف كامل الدسم من الصافي بخصم 38%.

تخفيضات بندة السعودية وهايبر بنده على الأسماك

تنزيلات على الأسعار نقدمها لكم اليوم 30 نوفمبر وحتى نفاذ الكميات على الأسماك بأنواعها، ومنها: عرض على سعر فيليه القاروص بالجلد، وتخفيض آخر منهم على سعر سمك البوري، وروبيان المزارع، وكذلك لديهم عرض على سعر الجبنة المثلثات من نادك Nadac، واللبنة كاملة الدسم من لبنة، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار عبوات الزبدة بخصم 20% من نادك Nadac، وعروض أخرى منهم على أسعار القشطة الطازجة من نادك، وعرض آخر منهم على سعر القشطة الطازجة من نادك، وحليب نادك Nadac طويل الأجل كامل الدسم، وخصم 30% على سعر شرائح جبن البرجر من نادك Nadac.