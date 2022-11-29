شوف خصم 55% على عروض العثيم السعودية اليوم 29 نوفمبر ولفترة محدودة أو حتى 3 ديسمبر

بخصم 55% على عروض العثيم السعودية اليوم 29 نوفمبر Al othaim ولفترة محدودة أو حتى 3 ديسمبر 2022 على أسعار كافة أنواع السلع المحفوظة، وكذلك على أسعار المأكولات الطازجة، والتي تتنوع في كافة الفروع من حيث نسبة الخصم، والتي تجدونها اليوم فقط وحتى نفاذ الكميات، وغيرهم من خصومات خاصة على بافي الأنواع…

عروض العثيم السعودية اليوم 29 نوفمبر ولفترة محدودة

خصومات خاصة على أسعار جميع أنواع السلع بكافة الفروع، ومنها: خصم على سعر أرز الشعلان المزة بالحجم العائلي 10 كجم، وتخفيض آخر منهم على سعر حليب لونا السائل، وتخفيض آخر منهم على سعر شبيهة القشطة من بوك Puck، وكذلك يوجد لديهم تخفيض على سعر أرز أبو كأس البسمتي الهندي، وكيس شاي بروك بوند، كما بالماركت تخفيض على سعر البازلاء الخضراء من هورتكس.

عروض العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market

تخفيضات وخصومات خاصة جداً نقدمها لكم اليوم من خلال موقع ثقفني، وتشمل: خصم على سعر مكرونة الوفرة بحجم 400 جرام، وعرض آخر على سعر زيت فيكتو كانولا، وغيرهم من عروض على أسعار زيتون ايديال الأسود، وعرض آخر منهم على سعر مكرونة قودي بحجم 450 جرام، وعروض أخرى منهم على أسعار مياه هالي، وغيرهم من عروض على أسعار أرز تاج محل البسمتي البنجابي 10 كجم، وعروض أخرى منهم على أسعار زيت الذرة من هالي.

عروض خاصة من العثيم هايبر ماركت Al othaim market

تخفيضات متنوعة اليوم من العثيم هايبر ماركت Al othaim على أسعار: زيتون كوبوليفيا الأخضر والأسود بحجم 200 جرام، وتخفيض آخر منهم على سعر شاي ليبتون الأخضر عبوة 100 حبة، وتخفيض مميز آخر منهم على سعر أرز ملك الأرز البسمتي الهندي من مزة بحجم 10 كجم، إضافة إلى باقي العروض على المعلبات المختلفة، وتضم: بسكويت القهوة من كوفي جوي، وتخفيضات أخرى منهم على ملح مغنيتيسيا، وشاي ليبتون الأكياس، وغيرهم من عروض على أسعار زيت زيتون غصن الذهب المكرر عالي الجودة، وعروض أخرى على أسعار بسكويت الشاي من أولكر، وبقك سفوري المميز، وغيرهم من عروض على أسعار ورق العنب.