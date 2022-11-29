نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان السوبر عروض لولو هايبر ماركت للأجهزة الكهربائية والجوالات في المقال التالي

عروض لولو هايبر ماركت تقدم أقوى عروض وتخفيضات نهاية العام في مهرجان السوبر على الأجهزة الكهربائية الثقيلة والصغيرة بالإضافة إلى تخفيضات جبارة على مجموعة هائلة من الجوالات والأجهزة اللوحية والإلكترونيات، مع العلم أن هذه العروض متوفرة في جميع فروع لولو ماركت الرياض وحائل والخرج بداية من يوم 27 نوفمبر وحتى يوم 10 ديسمبر 2022، فبادروا بالسرعة واغتنام الفرصة. أقوى عروض لولو الرياض للأجهزة الثقيلة ثلاجة بابين من باناسونيك باب جانب باب سعة 510 لتر بسعر 3,599 ريال سعودي بدلاً من 5,499 ريال.

فيليبس شاشة تلفزيون سمارت أندرويد فائقة الدقة مقاس 65 بوصة فقط بسعر 1,899 ريال سعودي بدلاً من 3,499 ريال.

لينوفو كي 14 بلس سعة 4 جيجا رام، ومساحة داخلية 64 جيجا بايت فقط بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال. هاس براده مياه بسعر 489 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال.

وعرض خاص على ثلاجة سوبر جنرال سعة 333 لتر بسعر 1,799 ريال سعودي بدلاً من 2,199 ريال، ومتوفر ميزة التقسيط لمدة 36 شهر وبقسط شهري قيمته 157.62 ريال سعودي.

امبيكس موقد غاز ستيل شعلتين بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 169 ريال. باناسونيك غسالة ملابس نصف اوتوماتك سعة 8 كيلو بسعر 1,449 ريال سعودي بدلاً من 1,699 ريال.

وأقوى العروض على توشيبا غسالة صحون مزودة بـ 6 أنظمة للتنظيف والتعقيم بسعر 1,599 ريال سعودي بدلاً من 2,599 ريال.

ميديا موقد غاز مقاس 60*60 سم أربع شعلات بسعر 1,199 ريال سعودي بدلاً من 1,599 ريال. عروض الجوالات لهذا الأسبوع من لولو هونور أكس9 سعة 6 جيجا رام، و 128 جيجا بايت مساحة تخزين داخلية يدعم الجيل الرابع 4G بسعر 849 ريال سعودي بدلاً من 949 ريال.

جوال هونور اكس9 سعة 8 جيجا رام و 256 جيجا بايت مساحة داخلية، يدعم الجيل الخامس 5G بسعر 1,199 ريال سعودي بدلاً من 1,299 ريال.

وأقوى العروض على جوال أوبو ايه 17 كي سعة داخلية 64 جيجا بايت فقط بسعر 529 ريال سعودي. أبل أيفون 14 برو سعة تخزين داخلية 256 جيجا بايت، متوفر باللون الذهبي بسعر 5,199 ريال سعودي.

وعرض خاص على أيفون 14 بلس سعة تخزين 128 جيجا بايت مع امكانية التقسيط لمدة 36 شهر بقسط شهري قيمته 188.67 ريال سعودي، أو كاش فقط بسعر 3,949 ريال سعودي بدلاً من 4,199 ريال. عمر شويل - جدة مهرجان السوبر عروض لولو هايبر ماركت للأجهزة الكهربائية والجوالات - ثقفني تمويل شخصي حتى لو عليك متعثرات 2022 [قرض للنساء] في السعودية

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