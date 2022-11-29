شوف عروض اكسترا الاخيرة خصومات البلاك فريداي وصلت ل ٧٠% الحق اقوي التخفيضات

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تضم عروض اكسترا السعودية على أحدث الأجهزة الإلكترونية والجوالات الذكية والأجهزة المنزلية الحديثة بتخفيضات تصل إلى 75٪ وأكثر؛ حيث يمكنك الحصول على أهم التخفيضات داخل فروع اكسترا عند زيارة الموقع الإلكتروني لشركة اكسترا، واستمتع بأهم العروض المميزة، ومن خلال موقعنا استمتع مع أهم التنزيلات الضخمة من شركة اكسترا.
عروض اكسترا البلاك فرايداي
يشتمل متجر اكسترا الإلكتروني على الجوالات الذكية والأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية التي لا تستغنى عنها أي سيدة في منزلها، وكل هذا بأسعار مميزة وحصرية على أهم العروض، كما يمكنك شراء الجوالات الذكية من أحدث الإصدارات حيث يتناسب مع عدد كبير من العملاء، علاوة على ذلك يوجد في الموقع أحدث الأجهزة الكهربائية مثل الشاشات والثلاجات وأجهزة التكييف والحاسوب وغيرها من مختلف الأجهزة التي يتزايد عليها الطلب داخل المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ، وتتمتع هذه المنتجات بمختلف أنواعها بالجودة العالية لحرص شركة اكسترا على راحة عملائها.
تنزيلات اكسترا أون لاين
- اشتري من الموقع الإلكتروني لأسواق اكسترا على لابتوب من ماركة ابل ماك بوك برو ام 1 برو، ويتميز هذا الجهاز بإمكانيات مميزة مثل سعة تخزينية 1 تيرا، علاوة على الذاكرة المؤقتة التي تصل إلى 16 جيجا بايت، كل هذا وأكثر ستجده في عروض أون لاين شركة اكسترا بسعر 10619 ريال سعودي بعد الخصم؛ حيث كان سعر هذا الجهاز قبل الخصم 11799 ريال سعودي.
- أيضًا استكمالًا لعروض الموقع الإلكتروني لشركة اكسترا على اللابتوب يمكنك الاستفادة بالعرض الخاص على لابتوب ماركة ايسر ايسبيرو 5، ويشتمل هذا الجهاز على مواصفات مميزة يبحث عنها كل عميل عند الشراء، ومنها سعة تخزينية تصل إلى 512 جيجا بايت، بالإضافة إلى ذاكرة مؤقتة تصل إلى 16 جيجا بايت، كما أن هذا الجهاز يتوفر باللون الفضي ويمكنك شرائه بسعر 3999 ريال سعودي بعد الخصم.
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