طريقة عمل الحلبسة.. اكلات الشتاء اللذيذة

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رياض - احمد صلاح - تعتبر الحلبسة أو حمص الشام من المشروبات الشتوية المصرية الشهيرة، التي تتميز بمذاق حار طيب وشهي وتقدم في ليالي الشتاء الباردة حيث إنها تعطي الجسم الدفء والطاقة، وعن طريقة عمل الحلبسة أو حمص الشام فهي لا تحتاج إلي وقت ومجهود حتي تكون جاهزة لأفراد عائلتك، ويساعد حمص الشام في التخلص من ديدان المعدة وعلاج التهابات الصدر والحلق.

طريقة عمل الحلبسة

مقادير الحلبسةعند تحضير مقادير الحلبسة يمكن إستخدام نفس الكوب في تحضير المقادير وهي كالتالي

240 مللي عصير ليمون “كوب عصير ليمون”.

ملعقة شطة صغيرة

ملعقة كزبرة صغيرة.

ملعقة كمون صغيرة.

ملعقة فلفل أسود صغيرة.

ملعقة ملح صغيرة.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة.

2 فص ثوم مفروم.

3 ملاعق صلصة طماطم.

2 طماطم مقطعة مكعبات.

ربع كيلو حمص شام “2 كوب حمص شام”.

مقادير الدقة

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة كمون صغيرة.

4 ملاعق خل كبيرة.

طريقة عمل الحلبسة بالخطوات

تكفي هذه الطريقة عدد 3 أشخاص بعد أن ذكرنا المقادير نقدم لكم طريقة الحلبسة “حمص الشام” بالخطوات

ضعي في وعاء الحمص، ثم نغطي حمص الشام بالماء ونتركه لمدة 8 ساعات منقوع في الماء.

ثم نصفي الحمص من الماء ثم نضعه في إناء علي النار به ماء حتي يزداد حجمه وينضج.

ثم نصفي الحمص من الماء مرة آخري حتي يبرد.

ثم نضع جميع المكونات ماعدا الحمص في إناء به ماء مغلي ونقلب المكونات بشكل جيد حتي تختلط ونتركه علي نار متوسطة حتي الغليان.

يمكن إضافة الماء أثناء الغليان إذا أصبحت الماء قليلة مع إضافة رشة فلفل أسود وملح لضبط الطعم.

ثم بعد الغليان نقوم بإضافة الحمص إلي الماء ونتركه حتي يغلي مع المكونات وتعتبر هذه الخطوة واحدة من أهم الخطوات لسر نجاح الحلبسة.

ثم نصب الحمص في أكواب مع إضافة الشطة والدقة والليمون.

طريقة عمل الدقة