شوف عروض مكتبة جرير اليوم 29 نوفمبر بخصم 47% على الجوالات من آبل Apple وباقي الإلكترونيات

عروض مكتبة جرير اليوم 29 نوفمبر بخصم 47% على الجوالات من آبل Apple وباقي الإلكترونيات الخاصة حتى نفاذ الكميات أو حتى يوم 3 ديسمبر 2022، حيث يتوفر بجميع فروع المكتبات كافة هواتف آبل Apple بخصم يصل إلى 50% من جميع الفئات الحديثة 2022، حيث لديهم أيضاً بالفروع خصومات على باقي الإلكترونيات المتنوعة، ولمعرفة نسبة الخصم مع تفاصيل المنتجات والأسعار تابعوا فقرات هذه المقالة…

عروض مكتبة جرير اليوم ولفترة محدودة Jarir Ksa offers

خصومات وعروض خاصة جداً اليوم بكل فروع مكتبات جرير، ومنها: خصم مميز على سعر هاتف آبل ايفون 13 برو بسعة تخزين 512 جيجابايت باللون الأخضر الصنوبري من آبل ايه 15 بايونيك، وخصم آخر على سعر هاتف آبل أيفون اس أي الإصدار الثالث بسعة 128 جيجابايت باللون الأحمر من الجيل الخامس، كما لديهم تخفيض على سعر هاتف آبل أيفون اس أي الإصدار الثالث باللونين الأبيض والفضي، كما هناك خصم على سعر هاتف آبل أيفون apple iphone pro max باللون الذهبي وسعة تخزين عالية.

عروض مكتبات جرير اليوم وحتى نفاذ الكميات

خصومات وتخفيضات خاصة اليوم من جرير بالمملكة العربية السعودية، وتشمل: خصم على سعر هاتف Apple iphone 13 بسعة 256 جيجابايت باللون الأحمر من الجيل الخامس، وتخفيض آخر منهم على سعر نفس الهاتف من آبل بسعة 128 جيجابايت باللون الأخضر من الجيل الخامس، كما يوجد بالماركت خصم على سعر هاتف آبل أيفون 13 بسعة تخزينية 128 جيجابايت بلون سماء الليل، وتخفيض آخر منهم على سعر هاتف آبل ايفون 13 باللون الوردي من الجيل الخامس 256 جيجابايت سعته التخزينة، وعروض أخرى منهم على سعر هاتف آبل أيفون اس أي الإصدار الثالث بتوفير 300 ريال سعودي، وسعة تخزينية 256 جيجابايت، وتخفيضات على باقي جوالات آبل.

عروض مكتبات جرير حتى 3 ديسمبر 2022

توفر مكتبات جرير السعودية 2022، ومنها: خصم على سعر هاتف آبل أيفون 14 بلس المميز بسعة تخزين 128 جيجابايت باللون البنفسجي من الجيل الخامس، وعرض آخر منهم على سعر هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس بسعة تخزينية 256 جيجابايت، وتنزيل آخر منهم على سعر هاتف apple iphone اس أي باللون الأحمر.