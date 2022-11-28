“لغُز ظاهرة طواف الحيوانات”.. هل ظاهرة دوران الحيوانات حول نفسها من علامات الساعة؟

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عمر شويل - جدة يعتقد البعض بأن دوران الحيوانات هذه الظاهرة التي انتشرت مؤخراً من علامات الساعة، وبدأت عمليات البحث تتزايد عن هذا الأمر، والأشخاص يتساءلون عن السبب الذي يكمن وراء تلك الظاهرة وهل أنه بالفعل من علامات الساعة أم له سبباً علمياً، ونحن سنقوم بشرح السبب الذي يكمن وراء ظاهرة دوران الحيوانات من علامات الساعة.

ظاهرة دوران الحيوانات حول نفسها

بالطبع ظاهرة دوران الحيوانات ليست من علامات الساعة مطلقاً، إذ أنه لم يرد أي شيء بالقرآن أو حتى السنة يدل على أن دوران الحيوانات بالشكل الدائري من علامات الساعة، وبحسب تحليلات المتخصصين الذين قاموا برصد هذه الظاهرة فإن هذا الأمر يعود لمرض معدي يكن بإصابة الحيوانات بالدماغ، ويؤدي لجعل الحيوانات تدور بهذا الأسلوب الغريب، وينتهي الأمر بوفاتها.

ولكن حتى وقتنا هذا لم يتأكد ذلك الأمر وأسباب الظاهرة لا تزال قيد التحليل، فالجميع يبحث خلال هذه الفترة عن الأسباب والنتائج الخاصة بها، وكان السبب وراء ملاحظة هذا الأمر هو ما حدث بمجموعة أغنام داخل مدينة منغوليا التابعة للصين الذين كانوا يأخذون شكل دوائر مغلقة ويقومون بالدوران حول بعضهم، وبعض انتشار ذلك المقطع لفت انتباه الكثيرين، ولا سيما بأن الأغنام بهذا الشكل حوالي 10 أيام، وهو السبب وراء الخوف الذي شعر به الأشخاص.

داء الليستريات داخل الحيوانات

إن داء الليستريات من الأمراض المعدية التي يرجع سببها لانتشار بكتيريا متوحدة، ويعد هذا المرض المصيب للحيوانات يأتي لارتفاع ناقلات الأمعاء والتهابات في الدماغ، وبعض الحيوانات يكن لديها التهابات في السحايا، وهو منتشر وشائع في الأماكن التي بها عدوى بالتربة أو عدوة في المسالك المعوية، التي لا يكون ظاهراً عليها أي أعراض ويستطيع المتخصصين ملاحظة ذلك في البراز الخاص بالحيوانات أو حتى الحليب، يكتسب هذا المرض من خلال الابتلاع وبعض الحيوانات مصابة بسبب عملية الاستنشاق والبعض الآخر من الحيوانات يصاب به من خلال الجهاز التناسلي.

علاج الليستريات

يستطيع الطبيب البيطري أن يشخص هذا المرض، ويقوم بوصف بعض المضادات الحيوية، وهذا يكون للحيوانات التي أصيبت بالمرض، في بعض الأحيان يفشل الطبيب في معالجة المراحل المتأخرة بهذا المرض، ولا بد من الحرص الشديد بعدم إطعام الحيوانات أي علف فاسد، كما أنه يجب أن تفصل كافة الحيوانات المريضة عن البقية وتفحص بشكل دوري.