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طريقة عمل البسلة.. هنقولك إزاي تعمليها بخطوات سهلة

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رياض - احمد صلاح - تعد البسلة من أشهر أنواع الخضروات بجميع أنحاء العالم، و هي مفضلة في كلا الفصلين الصيف و الشتاء، كما أنها مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، و يمكنك إعدادها بالمنزل لتقدميه لعائلتك كوجبة غداء شهية و صحية لهم ليستمتعوا بمذاقها، و بخطوات سهلة و بسيطة و اقتصادية أيضاً.

طريقة عمل البسلة

  • حوالي ال45 دقيقة.
  • تكفي من 6 إلى 8 أشخاص.و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية المطلوبة سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات إعداد البسلة.

    مكونات البسلة

  • كيلو واحد من البسلة الخضراء.
  • ربع كيلو من الجزر مفروم.
  • كوبين عصير طماطم.
  • حبة بصل كبيرة مفرومة.
  • ملعقتين من زيت الزيتون.
  • ملعقة من الملح.
  • ملعقة من الفلفل.
  • ملعقة من الكمون.
  • مكعب مرقة الدجاج.
  • نصف كيلو لحمة مفرومة.

خطوات تحضير البسلة

  1. في وعاء على النار نضع الزيت و البصلة و اللحمة و نقلبهم بشكل جيد حتى يتغير لون اللحمة، و نضع الفلفل و الملح.
  2. بعد ذلك، نضيف عصير الطماطم و البسلة و نتركها على نار هادئة حتى تنضج قليلاً مع اللحمة.
  3. ثم نضيف الجزر و مكعب مرقة الدجاج على الخليط و نتركه حتى ينضج و ممكن إذا احتجنا أن نضيف الماء عليه.

أصبحت البسلة الخضراء جاهزة لتقدميها للطعام لعائلتك على وجبة الغداء بأطباق مناسبة، بجانب الأرز بالشعيرية و الخضروات، و بالهناء و الشفاء.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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