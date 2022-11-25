انت الان تتابع خبر طريقة عمل البسلة.. هنقولك إزاي تعمليها بخطوات سهلة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعد البسلة من أشهر أنواع الخضروات بجميع أنحاء العالم، و هي مفضلة في كلا الفصلين الصيف و الشتاء، كما أنها مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، و يمكنك إعدادها بالمنزل لتقدميه لعائلتك كوجبة غداء شهية و صحية لهم ليستمتعوا بمذاقها، و بخطوات سهلة و بسيطة و اقتصادية أيضاً.
طريقة عمل البسلة
- حوالي ال45 دقيقة.
- تكفي من 6 إلى 8 أشخاص.و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية المطلوبة سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات إعداد البسلة.
مكونات البسلة
- كيلو واحد من البسلة الخضراء.
- ربع كيلو من الجزر مفروم.
- كوبين عصير طماطم.
- حبة بصل كبيرة مفرومة.
- ملعقتين من زيت الزيتون.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفلفل.
- ملعقة من الكمون.
- مكعب مرقة الدجاج.
- نصف كيلو لحمة مفرومة.
خطوات تحضير البسلة
- في وعاء على النار نضع الزيت و البصلة و اللحمة و نقلبهم بشكل جيد حتى يتغير لون اللحمة، و نضع الفلفل و الملح.
- بعد ذلك، نضيف عصير الطماطم و البسلة و نتركها على نار هادئة حتى تنضج قليلاً مع اللحمة.
- ثم نضيف الجزر و مكعب مرقة الدجاج على الخليط و نتركه حتى ينضج و ممكن إذا احتجنا أن نضيف الماء عليه.
أصبحت البسلة الخضراء جاهزة لتقدميها للطعام لعائلتك على وجبة الغداء بأطباق مناسبة، بجانب الأرز بالشعيرية و الخضروات، و بالهناء و الشفاء.