انت الان تتابع خبر طريقة عمل البسلة.. هنقولك إزاي تعمليها بخطوات سهلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعد البسلة من أشهر أنواع الخضروات بجميع أنحاء العالم، و هي مفضلة في كلا الفصلين الصيف و الشتاء، كما أنها مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، و يمكنك إعدادها بالمنزل لتقدميه لعائلتك كوجبة غداء شهية و صحية لهم ليستمتعوا بمذاقها، و بخطوات سهلة و بسيطة و اقتصادية أيضاً.

طريقة عمل البسلة

حوالي ال45 دقيقة.

تكفي من 6 إلى 8 أشخاص.و بعد أن تعرفنا على المدة و الكمية المطلوبة سننتقل الآن لنتعرف على مكونات و خطوات إعداد البسلة. مكونات البسلة

كيلو واحد من البسلة الخضراء.

ربع كيلو من الجزر مفروم.

كوبين عصير طماطم.

حبة بصل كبيرة مفرومة.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل.

ملعقة من الكمون.

مكعب مرقة الدجاج.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

خطوات تحضير البسلة

في وعاء على النار نضع الزيت و البصلة و اللحمة و نقلبهم بشكل جيد حتى يتغير لون اللحمة، و نضع الفلفل و الملح. بعد ذلك، نضيف عصير الطماطم و البسلة و نتركها على نار هادئة حتى تنضج قليلاً مع اللحمة. ثم نضيف الجزر و مكعب مرقة الدجاج على الخليط و نتركه حتى ينضج و ممكن إذا احتجنا أن نضيف الماء عليه.

أصبحت البسلة الخضراء جاهزة لتقدميها للطعام لعائلتك على وجبة الغداء بأطباق مناسبة، بجانب الأرز بالشعيرية و الخضروات، و بالهناء و الشفاء.