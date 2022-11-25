الإعلان عن وظائف خالية للإناث حديثي التخرج بمرتبات تملي الجيوب – التقديم من هنا

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.
في هذا السياق بقدم موقع “ دوت الخليج ” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
تلى سيلز (اناث):
اسم الشركة توفير
مقر العمل البساتين – المعادى – دار السلام – القاهرة
العمالة المطلوبة 3
مستوي الخبرة حديث التخرج
سنين الخبرة سنتان خبرة على الأكثر
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية أساسيات
السن المطلوب 21 – 28 سنة
الحاسب الآلي أساسيات
المؤهل المطلوب دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط)
مايكروسوفت أوفيس أساسيات
الراتب الأساسي 3000 – 3500 جنيه مصري
المهام المطلوبة :
1- متابعة العملاء المستخدمين للتطبيق ومتابعة معدل طلبهم دوريًا
2- تلقي المكالمات لإتمام طلبيات أو لحل مشكلات تواجههم
3- تنشيط العملاء الغير متفاعلين لفترة طويلة وحل مشكلتهم (ان وجدت)
4- شرح التطبيق للعملاء الجدد واتمام الطلبيات
5- عرض مميزات وعروض الشركة للعملاء لعمل طلبيات والاستمرار في التعامل
6- التنسيق مع المندوب الخاص بالمنطقة المستهدفة بشكل منتظم