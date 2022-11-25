انت الان تتابع خبر الإعلان عن وظائف خالية للإناث حديثي التخرج بمرتبات تملي الجيوب – التقديم من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.

في هذا السياق بقدم موقع “ دوت الخليج ” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

تلى سيلز (اناث):

اسم الشركة توفير

مقر العمل البساتين – المعادى – دار السلام – القاهرة

العمالة المطلوبة 3

مستوي الخبرة حديث التخرج

سنين الخبرة سنتان خبرة على الأكثر

الجنس المطلوب أنثى

اللغة الانجليزية أساسيات

السن المطلوب 21 – 28 سنة

الحاسب الآلي أساسيات

المؤهل المطلوب دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط)

مايكروسوفت أوفيس أساسيات

الراتب الأساسي 3000 – 3500 جنيه مصري

المهام المطلوبة :

1- متابعة العملاء المستخدمين للتطبيق ومتابعة معدل طلبهم دوريًا

2- تلقي المكالمات لإتمام طلبيات أو لحل مشكلات تواجههم

3- تنشيط العملاء الغير متفاعلين لفترة طويلة وحل مشكلتهم (ان وجدت)

4- شرح التطبيق للعملاء الجدد واتمام الطلبيات

5- عرض مميزات وعروض الشركة للعملاء لعمل طلبيات والاستمرار في التعامل

6- التنسيق مع المندوب الخاص بالمنطقة المستهدفة بشكل منتظم