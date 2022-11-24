انت الان تتابع خبر تردد قنوات هلا الجديدة .. اضبط الدش منها واستمتع بمصارعة على مدار الساعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من عشاق كرة القدم السعودية في الوطن العربي وجمهورية مصر العربية باستخدام المحرك الشهير جوجل ، في معرفة تردد قنوات هلا الجديدة، في ظل حدوث الكثير من التحديثات في الترددات خلال الأيام القليلة الماضية.وقامت قنوات هلا الجديدة بتحديث ترددها خلال الأيام الماضية شأنها شأن الكثير من القنوات على القمر الصناعي نايل سات، وحيث أنها تقوم بتقديم مصارعة وخاصة نزال WWE وجميع ما يتعلق بالمصارعين الذين لديهم جمهور في مصر والوطن العربي مثل جون سينا وترابيل إيتش وغيرهم من لاعبي الرياض القدامى والجدد وذلك على مدار الأربع والعشرون ساعة.

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 10971

معامل استقطاب: أفقي

معدل الترميز :27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.