انت الان تتابع خبر تردد قناة trt التركية .. نزله من هناك واستمتع بمشاهدة كأس العالم 2022 بالمجان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من عشاق كرة القدم السعودية في الوطن العربي وجمهورية مصر العربية باستخدام المحرك الشهير جوجل ، في معرفة تردد قناة trt التركية، خاصة وأنها سوف تقوم نقل بطولة كأس العالم المقامة في قطر 2022.وقامت قناة trt التركية بتحديث ترددها خلال الأيام الماضية شأنها شأن الكثير من القنوات على القمر الصناعي نايل سات، وحيث أنها تقوم بتقديم محتوي متنوع على مدار الأربع والعشرون ساعة ونقل العديد من الأحداث المختلفة والتي من بينها مونديال قطر مجانا..

تردد قناة trt التركية:

1- قناة TRT Turkey، القمر الصناعي Turksat، التردد 11096 – 11054، معدل الترميز : 30000 v

2- قناة TRT1، التردد 11096، الأحداث H ، معدل الترميز 30000

3- قناة TRT2، التردد 11054، الأحداث v ، معدل الترميز 30000

4- قناة TRT، التردد 11794، الاستقطاب V (عمودي)، الترميز 30000، معامل تصحيح الخطأ 3/4