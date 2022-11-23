انت الان تتابع خبر أسعار منتجات منافذ المجمعات الاستهلاكية.. تعرفي علي سعر السكر والأرز والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التموين بتوفير الكثير من المنتجات الأساسية والسلعية في منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، وكذلك تعمل على تقليل الأسعار للمنتجات التي تم طرحها داخل تلك النافذ، تسهيلا على المواطنين والمساعدة على تحمل أعباء المعيشة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على أسعار المنتجات المختلفة في منافذ البيع الخاصة التابعة لوزارة التموين.

أسعار المنتجات الاستهلاكية