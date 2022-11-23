انت الان تتابع خبر أسعار منتجات منافذ المجمعات الاستهلاكية.. تعرفي علي سعر السكر والأرز والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التموين بتوفير الكثير من المنتجات الأساسية والسلعية في منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، وكذلك تعمل على تقليل الأسعار للمنتجات التي تم طرحها داخل تلك النافذ، تسهيلا على المواطنين والمساعدة على تحمل أعباء المعيشة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على أسعار المنتجات المختلفة في منافذ البيع الخاصة التابعة لوزارة التموين.
أسعار المنتجات الاستهلاكية
جاءت أسعار المنتجات الاستهلاكية في منافذ المجمعات التابعة لوزارة التموين اليوم الخميس الموافق 24 نوفمبر بالأسعار التالية:
- جاء سعر كيلو اللحم الطازج بي 115 جنيه للكيلو الواحد.
- ووصل سعر كيلو الدواجن المجمدة بي 64 جنيه.
- وتم تحديد سعر البيض الابيض بي 68 جنيه الكرتونة الواحدة ويوجد حوالي 30 بيضة في الكرتونة.
- ووصل سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ إلى 10.5 جنيه للكيلو الواحد.
- وجاء سعر البيض الأحمر بي 74 جنيه الكرتونة، التي تحتوي على 30 بيضة.
- تم تحديد سعر الأرز رفيع الحبة بسعر 13.5 جنيه للكيلو الواحد.
- وجاء سعر الأرز الفاخر بي 16.5 جنيه مصري للكيلو الواحد.
- وقد وصل سعر البصل الأبيض إلى نحو 5.5 جنيه.
- وتم تحديد سعر كيلو الطماطم بي 6.5 جنيه للكيلو الواحد.
- وجاء سعر كيلو البطاطس بي 11 جنيه.
- جاء سعر الكوسا بي 10 جنيهات للكيلو الواحد.
- سعر كيلو الخيار بي 10 جنيه مصري.
- سعر الجزر 10.5 للكيلو الواحد.
- سعر الفلفل الرومي بي 11 جنيه للكيلو الواحد.
- سعر الفلفل البلدي بي 8.5 جنيه للكيلو الواحد.
- سعر التفاح الاحمر بس 30 جنيه للكيلو الواحد.
- سعر الكمثرى اللبناني بي 25 جنيه للكيلو الواحد.