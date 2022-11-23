انت الان تتابع خبر طريقة عمل الشيبسي بالباربيكيو في البيت.. ارمي الجاهز وخليكي في الطبيعي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تريد الكثير من ربات المنازل معرفة طريقة عمل الشيبسي بالباربيكيو في البيت حتى لا يقومون بشراء الجاهز الذي يعتبر من اخطر الاكلات لما يحتوى عليه من مواد صناعية تؤثر على الصحة كثيراً، وتسيب بالكثير من الامراض.

مكونات الشيبسي بالباربيكيو

أربع حبات من البطاطس المقطعة لشرائح دائرية على شكل الشيبسي.

ملعقة صفيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة.

ملعقة صغيرة ملح ابيض ناعم.

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود.

زيت نباتي غزير للقلي.

خطوات عمل الشيبسي بالباربيكيو في البيت