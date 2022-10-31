اتفرج- انت الان تتابع خبر سبب حذف 100 قناة من نايل سات.. منها قنوات بتقدم أفلام عربية وأجنبية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت إدارة نايل سات بحذف 100 قناة على الترددات المتنوعة، وتعد من أكثر الأشياء التي لفتت أنظار الكثير من الأشياء الذين يحبون متابعة هذه القنوات، وهي التي تقدم الكثير من الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات وغيرها.

قائمة القنوات المتوقفة على نايل سات

وجاء سبب حذف ووقف بعض القنوات التي يبثها نايل سات هو أنها تبث محتوى مقرصن من الأفلام والمسلسلات، وأيضاً ما فيه من انتهاك لحقوق الملكية، وأن كل هذه القنوات لم تقوم بتسديد الإيجارات الخاصة بالترددات لإدارات نايل سات، ويستمر التوقف إلى أن يتم دفع كل المتأخرات.

وشملت هذه القنوات التي تم توقيفها على قنوات التي تقدم أفلام عربية وأجنبية، وهذا بجانب قنوات أفلام الكرتون، وهذه القنوات هي:

1.حبيشة سينما

2.الاسطورة

3.كوكيز

4.بطوط أطفال

5.بين10

6.سكاي اكشن

7.سكاي رعب

8.بوكس اكشن

9.توب موفيز

10.الساعة موفيز

11.العاصمة

12.الحلبه

13.يلا مصارعه

14.شوف سينما

15.زلزال سينما

16.شوف سينما

17.سينما تيوب

18.سيما تيوب

19.فاميللي سينما

20.سينما 1

21,سينما 2

22.توك توك سينما

23.توك توك افلام

24.سيما

25.سينما

26.سيما علي بابا

27.سينما برو

28.البيت بيتك سينما

29.تتح سينما

30.بيلودي سينما

31.سينما m

32.كلاسيك m

33.اطلب افلام

34.اطلب سينما

36.ايجي بيست افلام

37.ايجي بيست سينما

38.ايجي بيست سيما

39.ايجي بيست كوميدي

40.ابل افلام

41.ابل سينما

42.ابل كوميدي

43.ابل كلاسيك

44.الساعة سينما

45.الشاشة فيلم

46.الشاشة كلاسيك

47.اليوم افلام

48.اليوم كوميدي

49.شوف افلام

50.البرنس دراما

51.دريم اليوم

52.دريم حكايات

53.دريم زمان

54.دريم افلام

55.دريم سينما

56.التلفزيون 1

57.التلفزيون 2

58.التلفزيون 3

59.التلفزيون 4

60.التلفزيون 5

61.التلفزيون 6

62.بيروت كلاسيك

63.بيروت افلام

64.بيروت سينما

65.فيلم 4g

66.أفلام 4g

67.سيما 4g

68. سينما 4g

69.كلاسيك 4g

70.الشاشة مسلسلات

71.الشاشة حكايات

72.شوف مسلسلات

73.شوف دراما

74.فاميلي دراما

75.فاميلي حكايات

76.تيوب 1

77.تيوب 2

78.دراما 3

79.تيوب مسلسلات

80.دراما 4g

81.عائلة ونيس

82.مكسبي b

83.ابل الوان

84.دريم تركي

85.سهر هندي

86.حكاية هندي

87.شوف ميكس

88.ايجي بيست اليوم

89.ابل اليوم

90.الساعة اليوم

91.اليوم حكايات

92.بيروت اليوم

93.اطلب اليوم

94.زلزال اليوم

95.ابل دراما

96.ابل حكايات

97.ابل مسلسلات

98.الساعة دراما

99.الساعة مسلسلات

100.الشاشة دراما