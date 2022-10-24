الإعلان عن وظائف خالية للمهندسين بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

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رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

مهندسة ميكانيكا باور ( مكتب فنى)

اسم الشركة ارابياكس مقر العمل السادس من اكتوبر – الجيزة العمالة المطلوبة 2 مستوي الخبرة حديث التخرج الجنس المطلوب أنثى اللغة الانجليزية جيد السن المطلوب 0 – 0 سنة الحاسب الآلي جيد المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة ) مايكروسوفت أوفيس جيد المهام الوظيفية: ١- الدعم الفني للعملاء ٢- مبيعات لمنتجات الشركة و الخدمات ٣- التنسيق بين التنفيذ و العميل الافضل من سكان اكتوبر مواعيد العمل من ٩ الي ٥