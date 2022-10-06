الحقنة القاتلة المنتشرة في الصيدليات.. خلوا بالكم منها بعد وفاة طفلتين منها بالإسكندرية

وتعتبر حقنة المضاد الحيوي الشهيرة التي تتوفر في الصيدليات ولها الكثير من الأنواع ومنها “السيفترياكسيون”، وهو العقار الذي قد ينتج عنه المضاعفات الخطيرة التي تؤدي إلى تفاعل ضار في جسن الإنسان، ولابد أن يتم إجراء اختبار حساسية أولاً قبل استعماله.

وتوجد العديد من المواد الفعالة التي ينتج عنها الحساسية أو بعض المضاعفات الخطيرة، ومن أهمها مركبات البنسيلين وأمصال التيتانوس ومواد السلفا وعقارات الألفاكيوترابين التي تعالج الالتهابات في العظام، والكثير من الأدوية التي ينتج عنها مضاعفات خطيرة.

خطورة حقنة المضاد الحيوي بعد وفاة طفلتين

وحرص الأطباء على التحذير الشديد من حقنة المضاد الحيوي، وهذا بعد وفاة طفلتين في الإسكندرية، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حتى تصل لأكبر عدد من المتابعين، وقال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق “تحذير للمرة الألف بلاش حقن في الصيدليات لو حصلت حساسية من الحقنة ممكن تكون مميتة”.