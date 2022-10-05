استعلام عن وظيفة مراقب مساجد للنساء 1444.. الرابط الخاص بنتائج الشؤون الإسلامية

وسيتم التوجه بشكل مباشر لمنصة وزارة الشؤون الإسلامية الإلكترونية.

والضغط على خانة خدمات الأفراد.

النقر على تبويب التوظيف الحالي.

الضغط على أيقونة استعلام عن حالة طلب أو استعلام عن وظيفة برقم الطلب.

وضع رقم الطلب وبعدها كتابة رقم الهوية الوطنية.

وارفاق كود التحقق داخل المكان المخصصة له وانقر على بحث.

راتب مراقب مساجد للنساء 1444

وتستطيع كل المتقدمات الاستعلام من خلال رابط الشؤون الإسلامية ومتابعة حالة الطلب، والاستعلام عن نتائج وزارة الشؤون الإسلامية 1444 نساء، والخطوات كما يلي:

وبعد الإعلان عن وظائف الشؤون الإسلامية انتشرت الكثير من التساؤلات حول الراتب، ولذلك فإن راتب مراقبي المساجد هو يبدأ من 4000 ريال سعودي ويصل لـ 6000 ريال سعودي وهذه الوظيفة ترتبط بشكل كبير بالمؤهل التعليمي، وأيضاً راتب مراقبي المساجد للنساء الحاصلين على الثانوية العامة هو 4500 ريال سعودي وللحاصلين على شهادة البكالوريوس هو 6000 ريال سعودي.