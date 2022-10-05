الإعلان عن وظائف خالية للمهندسين وبمرتبات مجزية – التقديم من هنا

اسم الشركة الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء

مقر العمل وادى النطرون – البحيرة

العمالة المطلوبة 2

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة 3-‎7 سنوات خبرة

الجنس المطلوب ذكر

اللغة الانجليزية جيد جدا

السن المطلوب 27 – 35 سنة

الحاسب الآلي جيد جدا

المؤهل المطلوب مؤهل عالي

مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

المهام المطلوبة

-إعداد وتنفيذ جداول الصيانة الخاصة بالكهرباء والميكانيكية المعدات لتتوافق مع التعليمات المدرجة في الصيانة والتشغيل كتيبات لأداء الصيانة الدورية داخل المحطة لتقليل وتعطل المعدات وزيادة كفاءة تشغيل المعدات.

– اعداد الرسومات التحليلية لتحليل البيانات المتعلقة بمعدلات الاداء داخل محطة.

-إعداد التقارير اليومية / الأسبوعية / الشهرية المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج والصيانة متطلبات البرامج وقطع الغيار للتنسيق مع إدارة الشئون الفنية وضمان الأداء الفعال للمحطة.

-إعداد الجداول الزمنية لتنفيذ أي منشآت للمعدات داخل المحطة حيث يجب أن يتطابق التثبيت مع التعليمات المعدة للمعدات ويتوافق مع QHSE ولتحديد ما إذا كان التنفيذ يتم من خلال مقاول أو بواسطة المحطة نفسها.

– العمل على حل مشاكل التشغيل لتقليل عجز الالات وحملها وتقديم الدعم الفني لموظفي العملية لتقليل مقدار الخسائر من أجل تحقيق استمرارية التشغيل للمحطة وتحقيق أعلى أداء.

-متابعة أي مشتريات مطلوبة للمحطة في حالة حدوث أي عطل بشكل غير متوقع وضمان استمرارية المحطة.

-إجراء تصنيف للمخزونات (قطع الغيار) المتوفرة والمطلوب تقديمها للإدارة المالية للتأكد من توفر قطع الغيار في الوقت المحدد بالمحطة.