الإعلان عن وظائف خالية للسيدات بمرتب 7500 جنيه – التقديم من هنا

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
مديرة منزل
اسم الشركة confidential
مقر العمل التجمع الخامس – القاهرة
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنة-15 سنة خبرة
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية جيد جدا
السن المطلوب 25 – 40 سنة
الحاسب الآلي لا يشترط
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس لا يشترط
الراتب الأساسي 6000 – 7500 جنيه مصري
مديرة منزل
مؤهل عالي
تجيد الانجليزية
حسنة المظهر
العمر لا يزيد عن 40 عام
خبرة في اعمال الفندقة
مواعيد العمل من 10ص حتى 7م
سكرتيره
اسم الشركة الطيب للأثاث المكتبي
مقر العمل البساتين – الخليفة – الدراسة – الدرب الاحمر – القاهرة
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنة-3 سنوات خبرة
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية أساسيات
السن المطلوب 19 – 35 سنة
الحاسب الآلي أساسيات
المؤهل المطلوب ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط) ( دبلوم تجاري فندقي ثلاث سنوات )
مايكروسوفت أوفيس أساسيات
الراتب الأساسي 2500 – 4000 جنيه مصري