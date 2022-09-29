انت الان تتابع خبر طريقة عمل البرجر المنزلي.. جبنالك كل حاجة من اللحمة حتى الصوص والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نقدّم لكم طريقة عمل البرجر المنزلي مع ذكر كافة أسرار نكهته ونجاحه، حيث شارك الشيف الشربيني مسبقًا أسرار نجاح البرجر المنزلي، مشيرًا أنه حتى المبتدئين في عالم الطبخ يمكنهم تحضيرها، كل ما عليهم فعله هو التقيد بالتعليمات والمقادير التي ذكرها لهم، كما أنه وضح أيضًا طريقة عمل صوص البرجر والتي سبق لنا وأن استعرضناها لكم في مقال منفصل، إليكم تفاصيل وصفة البرجر المنزلي.

طريقة عمل البرجر المنزلي

مدة التحضير: 60 دقيقة.

الكمية: تكفي خمسة أفراد.

السعرات الحرارية: ٤٥٠ للقطعة الواحدة.حاولي التقيد بتحضيرها بدهون منخفضة لتحصلي على قطعة بسعرات أقل، خاصةً إن كنت تحبين البرجر لكنك تتبعين نظام غذائي، بالمناسبة يمكنك الاطلاع على وصفة برجر الدايت. مكونات البرجر المنزلي

خبز البرجر عدد 5.

كيلو من اللحم المفروم والمتبل بالبهارات والملح.

بصل كبيرة مقطعة شرائح ومشوّحة بزيت خفيف.

طماطم شرائح، خس، بطاطس مقلية.

مايونيز، كتشب، صوص البرجر.

جبنة تشيدر.

طريقة التحضير:

ضعي في خبز البرجر الصوص.

ثم وزعي اللحم مع الخضروات.

أضيفي مزيدًا من الصوص.

وضعي في الأعلى شريحة جبن تشيدر.

بالهناء والشفاء.