نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رحلات شركات الطيران السعودية باليوم الوطني السعودي 92 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض رحلات الطيران لليوم الوطني، يأتي اليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر ولهذا تسعى جميع الجهات في السعودية إلى توفير أفضل العروض والخصومات احتفالًا بمثل تلك المناسبة العظيمة التي هي بمثابة فخر وعِزة لكل مواطن سعودي، لهذا تقوم بعض شركات الطيران بالسعودية بالإعلان عن عروض الطيران الداخلي لليوم الوطني حيث يتجه معظم المواطنين إلى السفر لأماكن أخرى سواء داخل أو خارج السعودية لقضاء العطلة في مكان آخر جديد تابعوا معنا لمعرفة تفاصيل عروض اليوم الوطني 92 على الطيران الداخلي.

عروض الطيران الداخلي في اليوم الوطني 92

تسعى العديد من شركات الطيران في السعودية إلى توفير أفضل العروض والخصومات على الرحلات التي تتم من خلالها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها احتفالًا مع العملاء بمناسبة اليوم الوطني السعودي الذي تم به توحيد المملكة قبل 92 عامًا والشعار المستخدم هذا العام هو هي دار لنا إليكم أبرز عروض اليوم الوطني على الطيران الداخلي من عدة شركات مختلفة:

عروض طيران الراجحي على الرحلات

أعلنت الشركة عن عروض متميزة بهذه المناسبة منها:

كوبون خصم على بعض الرحلات مثل السفر إلى شرم الشيخ بمصر والإقامة في أحد الفنادق المتميزة ذات الخمس نجوم.

الإقامة من أربعة أيام والتذكرة شاملة الاقامة والذهاب والإياب بالإضافة إلى الانتقالات ووجبات الطعام الثلاث.

موعد الرحلة في الحادي والعشرين من سبتمبر حتى الرابع والعشرين من سبتمبر.

سعر التذكرة بعد الخصم هو 3250 ريال.

عروض الخطوط السعودية باليوم الوطني

أما عن شركة الخطوط السعودية فأوضحت عن عروضها المتميزة باليوم الوطني على عدة رحلات وهي:

التذكرة من الرياض حتى أذربيجان قيمتها 1505 ريال.

وتذكرة من الرياض حتى لندن قيمتها تبدء من 1845 ريال حيث تحدد حسب مكان الإقامة وايام الإقامة.

السفر من الرياض حتى أمستردام في الثالث والعشرين حتى السادس والعشرين من الشهر قيمة التذكرة 1996 ريال.

من الرياض حتى الدار البيضاء قيمة التذكرة 2366 ريال وموعد القيام في الثالث والعشرين من سبتمبر.

من جدة حتى الإسكندرية قيمة التذكرة 962 ريال.

تذكرة الانتقال من الرياض حتى اسطنبول قيمتها 1574 ريال.

عروض الطيران الداخلي من تطبيق المطار الدولي

تأتي العروض بتطبيق الطيران كالتالي: