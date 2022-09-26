نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 26 سبتمبر 2022 الطازج لمدة يوم واحد فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 26 سبتمبر 2022 اليوم كما تعودنا في مهرجان الطازج الأسبوعي، والذي يوفره العثيم لكل عملائه في يوم الاثنين من كل أسبوع، عروض اليوم طازجة وغير طازجة بمنتجات متنوعة، وكلها مهمة للبيت السعودي، اشتري ما يناسبك من أغراض ولا تحمل هم السعر، فسوف تدفع نصف السعر في الكثير من الأغراض التي تقوم بشرائها ليوم الاثنين فقط من كل أسبوع إذا كان اختيارك هو أن تتسوق في أحد فروع العثيم ماركت، تعرف على أحدث عروض العثيم اليوم بصفحة واحدة في هذا المقال.

عروض العثيم الاثنين 26 سبتمبر 2022

لم تنته السعودية بعد من احتفالات اليوم الوطني 92، فكل رواد الأعمال يقدمون أفضل ما لديهم من عروض احتفالاً مع شعبهم الحبيب، في هذا الإطار قدمت لنا الصفحة الرسمية لأسواق العثيم سلسلة من المعلومات حول تاريخ المملكة العربية السعودية من خلال منشور يومي يحمل صورة لأحد المعالم الأثرية بالسعودية مع بعض المعلومات البسيطة حوله، كما استعادت الصفحة ذكريات جيل الطيبين بتناول أهم ألعابهم في فترة الثمانينات والتسعينات وبعض العادات المتعلقة بالشعب السعودي قديماً، لاقت تلك المنشورات تفاعلاً كبيراً بين متابعي الصفحة.

تجدون في عروض اليوم مجموعة كبيرة من التخفيضات التي توفر لك الكثير من المال إذا تسوقت الخضروات والفاكهة ليوم الاثنين، عروض الفاكهة الصيفية لا زالت مستمرة البطيخ والرمان، فوائد الرمان كبيرة جداً ويمكن اضافته إلى العديد من أنواع السلطات، إلى جانب الرمان تشمل عروض نصف السعر اليوم هيل زيتا والمانجو والثوم والبصل الأبيض والليمون.

منتجات أخرى بسعر التكلفة مثل العنب الأبيض والاناناس وتفاح جالا، والموز والأناناس، ومن الخضروات الطماطم والبصل الأحمر، من عروض اليوم على اللحوم تخفيضات على سعر كيلو الرفيدي أو الخروف البربري أو تيس بلدي بالعظم، وتجدون الكثير من أنواع اللحوم الأخرى حسب الرغبة، أشهى أنواع المخبوزات والحلوى تجدونها بالعثيم بمخابز زود، عروض اليوم تشمل البيتزا والكرواسون والكثير من أنواع الحلوى.

أحدث عروض العثيم اليوم بنصف السعر

جمعنا لكم صور آخر عروض العثيم والموضح لها تخفيضات نصف السعر في مهرجان الطازج الأسبوعي اليوم: