شوف هايبر بنده السعودية عروض على السلع غذائية وخصومات هائلة لا تفوتك الفرصة

يقدم هايبر بنده السعودية العديد من العروض الممتازة التي يتم طرحها على السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنظفات ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر بخصومات هائلة تصل حتى نصف السعر، كما يقدم العديد من الخدمات التي تجعل المواطن السعودي يقوم بشراء كل ما يلزمه في حياته اليومية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض هايبر بنده السعودية على السلع الغذائية حتى نصف السعر.

عروض هايبر بنده السعودية على جميع أنواع الدقيق والأرز

يوجد داخل الهايبر أسعار مميزة على أنواع الطحين والأرز بجميع أنواعها، يتم عرض أرز بسمتي بنجابي باب الهند ٥ كيلو بسعر ٣٩.٩٥ ريال بدلاً من ٥٣.٧٥ ريال، ويأتي أرز بسمتي طويل الحبة ميتاس ٥ كيلو بسعر ٤١.٩٥ ريال بدلاً من ٥١.٥٠ ريال سعودي ويأتي أرز بسمتي كلاسيك باب الهند ١٠ كيلو سعر الحبة ١٠٩.٩٥ ريال بدلاً من ١٤١.٩٥ ريال سعودي، وأرز مزة بسمتي شاليمار ١٠ كيلو بسعر ١٥.٩٥ ريال بدلاً من ٧١.٩٥ ريال، كما يتم عرض طحين ابيض فاخر فوم ١ كيلو سعر ١٠ حبات ١٤.٩٥ ريال بدلاً من ٢٥ ريال سعودي، كما يعرض طحين المعجنات الأولي ١ كيلو سعر ٤ حبات ٩.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٢١ريال.

عروض هايبر Panda السعودية على أنواع الزيوت

يتم عرض زيت زيتون بكر ممتاز فيكتوريا ٢ لتر سعر الحبة ٥٩.٩٥ ريال بدلاً من ٨٩.٩٥ ريال سعودي، ويأتي مزيج زيت زيتون بكر ومتبقي الزيتون غصن الذهب ٥٠٠ مل سعر الحبة ٩.٩٥ ريال بدلاً من ١٤.٩٥ ريال سعودي، كما يتم عرض زيت زيتون بكر اوندوليفا ٢٥٠ جرام سعر الحبة ١٣.٩٥ ريال بدلاً من ١٩.٩٥ ريال، وزيت زيتون بكر ممتاز رحمه ٥٠٠ مل سعر الحبة ١٤.٩٥ ريال بدلاً من ٢١.٩٥ ريال سعودي.

عروض هايبر بنده السعودية على أنواع الحليب والقشطة

يوجد حليب الخفق المراعي ٥٠٠ مل سعر الحبة ١٣.٩٥ ريال بدلاً من ١٦.٥٠ ريال سعودي، قشطة شبيهة المراعي عبوة ترويجية السعر ١٤.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٢٦.٩٥ ريال سعودي، كما يتم عرض حليب المراعي المركز سعر الحبة ١٤.٩٥ ريال بدلاً من ١٧.٥٠ ريال سعودي، شبيهة قشطة بوك سعر أربع حبات ١٢.٩٥ ريال بدلاً من ١٥ ريال سعودي، حليب مبخر أبو قوس ١٠ ملئ سعر ٢ حبة ٨.٩٥ ريال بدلاً من ١٥ ريال سعودي، كريمة الخفق نادك ١ لتر سعر الحبة ٢٢.٩٥ ريال بدلاً من ٢٦.٩٥ ريال سعودي.