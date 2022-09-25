بدون لمسة .. طريقة طرد البرص او الوزغ من المنزل نهائياً مع ضمان عدم عودتة مرة أخرى 

الأبراص نوع من أنواع الزواحف التي يسبب وجودها الفزع والرعب لأفراد المنزل وخاصة النساء والصغار، كذلك يسبب تواجد الأبراص في المنزل الكثير من الأمراض التنفسية والجلدية لسكان المنزل، كما أن ملامسة الأبراص للطعام أو الأواني يجعلها سامة، لذلك يجب التخلص منها فورا عند تواجدها في المنزل.

طرق طرد البرص او الوزغ من المنزل

يمكن استخدام مكون بسيط جدا ومتوفر في كل منزل لإخافة البرص وطردها من المنزل دون رجعة وهو قشر البيض النيء، لأن الابراص عندما تراه تظن أنه يوجد حيوانات مفترسة في المكان وتهرب منه، والعلم فإن قشر البيض يوضع على شكل نصفين ولا يتم تحطيمه حتى يحقق الغرض المطلوب.

يمكن استخدام القهوه لعمل كرات صغيرة منها عن طريق إضافة القليل من الماء إليها، ووضع هذه الكرات في عيدان أسنان وتركها في الأماكن التي يختبئ فيها البرص، وبمجرد تناول البرص لكرات القهوة يموت فورا.

يمكن استخدام الفلفل الأسود للتخلص من الابراص لأن رائحته نفاذة وتزعج الأبراص وتهرب منها بمجرد أن تشمها، ويتم استخدامه عن طريق خلط ملعقة صغيرة منه مع كوب من الماء، وبعد ذلك يوضع الخليط في زجاجة بخاخ ويتم رشه في جميع الأماكن التي يمر منها البرص في المنزل مرة واحدة لمدة أسبوع، وبعد ذلك نلاحظ اختفائه تماما من المنزل.

الماء البارد من الوسائل السريعة في التخلص من البرص وقتله، وهذا لأن الماء البارد يؤثر على حركة البرص ويجعله غير قادر على الحركة لفترة، لذلك عند رؤية البرص يتم رشه بالماء البارد فورا ثم ضربه في الحال وقتله.

كيف نمنع دخول البرص للمنزل؟

الوقاية من البرص يحدث بالمحافظة على المنزل نظيفا دائما، وذلك بكنسه أولا بأول وتهويته وتطهيره بشكل مستمر، كما يجب تجفيف الحمام أولا بأول وخاصة قبل النوم وإصلاح أي أنابيب مثقوبة في المنزل، وذلك لأن ذلك يهيئ بيئة مناسبة للبرص وهي الرطةبة،كما أنه يجب التخلص من كيس القمامة بشكل يومي وعدم تركه مفتوحا وخاصة أثناء الليل وذلك لأن الابراص وجميع الحشرات تدخل في هذه الأكياس.