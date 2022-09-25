طرد البرص من المنزل باسرع طريقة مجربة وفعالة 100% بدون لمس فى 3 دقائق وللابد بدون رجوع

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عمر شويل - جدة طرد البرص من المنزل باسرع طريقة مجربة وفعالة ، إن تواجد البرص في البيت قد يسبب العديد من الأضرار، وتختلف الأضرار التي تتسبب فيها حشرة البرص بعدة اختلافات مثلاً طريقة التعرض لها ، سواء كانت بسبب ملامسة الأسطح التي مر عليها الحشرة أو عن طريق البراز الخاص به أو قد وقف علي أطعمة ومشروبات وقمنا بتناولها.

وغير أنها مضرة تتصنف أنها من الحشرات المزعجة والمخيفة سواء كان علي كبار السن أو الأطفال، كما أنها تحمل الكثير من البكتيريا والميكروبات التي تتنقل إلى الإنسان لو تم التلامس بهذه الحشرة.

طرد البرص من المنزل باسرع طريقة مجربة وفعالة

يجب عليكم التخلص منها فوراً لو كانت في بيتكم لأنها تتسبب في حدوث بعض المشاكل الجلدية، ومن أعراضها احمرار الجلد وتهيج البشرة، وتهدد الجهاز التنفسي بالكثير من المشاكل الصحية والجسمية على صحة الإنسان والأطفال، ويمكنها أن تؤدي إلي التسمم لذا عليكم التخلص منها فورا بالطريقة التالية:

المياه الباردة

يمكنك أن تقومي باستخدام المياه الباردة للتخلص من حشرة البرص الموجودة في المنزل،لأنها منالحشرات التي تنتمي إلي فصيلة الحيوانات ذات الدم البارد، وبالتالي تفضل الأبرص التواجد في الأماكن الرطبة داخل المنزل.

لذا قومي بإحضار زجاجه مياه وعليك بوضعها في الثلاجة، ثم عليك رش حشرة البرص بها في حاله وجوده فذلك يعمل علي إخراج الأبرص من البيت بدلاً من قتله لأن الكثير من الناس لا يستطيعون أن تقوم بقتلها فقومي برشها بالمياه الباردة لعدم ظهورها مرة أخرى.

المصائد اللاصقة لطرد البرص

المصائد اللاصقة هي من أفضل المصائد التي تعمل علي صيد جميع الحشرات التي تكون في المنزل آياً كان حجمها سواء كانت كبيرة أو صغيرة الحجم، أو تكون من الزواحف ويكون منها البرص.

وهي مكونة من مجموعة طبقات صنعت خصيصاً من مواد لاصقة،ويمكنك شرائها من الصيدليات أو محل المنظفات،ويكون قوي للغاية حتي عندما يصل إليها البرص أو أي حشرة أخرى يتم لصقها فوراً حتي لا يستطيع الهروب أو الحركة، عليكِ أن تضعيها في مداخل البيت أو فتحات التهوية حتي تمنع دخولهم نهائيا، قومي بالحذر الشديد من أن تكون المصايد قريبة من الأطفال أو من الحيوانات الأليفة الموجودة في المنزل.