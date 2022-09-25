شوف عروض أسواق العثيم اليوم واستمتع بأقوى خصومات Othaim Markets حتى 27 سبتمبر

عروض أسواق العثيم غاية في الروعة حيث أنها استطاعت أن تجذب عدد مهول من المستهلكين وذلك للاستراتيجة الرائعة الموضوعة من قبل الجهات المختصة بتلك المجموعة فهي من الشركات التي لها وقع كبير في السوق السعودي والتي تمكنت من فرض سيطرتها على السوق في مدة صغيرة جدًا أهلتها للانتشار والتوسع الكبير والعروض المقامة في أسواق العثيم والتي تقام بشكل يومي في كافة فروعه ليتمكن جميع المواطنين من الاستنفاع بها في أي مكان.

عروض أسواق العثيم اليوم

إن أسواق العثيم عبارة عن شركة مساهمة تنتمي للجنسية السعودية فهي تعد من الأسواق التي لها شأن كبير في قطاع البيع بالتجزئة حيث أنها احتلت المرتبة الثانية بعد أسواق بندة الشهيرة، والتي تتبع الشركة العالمية صافولا وأسواق عبد الله العثيم تهدي عملائها أفضل العروض بشكل يومي على كافة المنتجات الموجودة بجميع الأقسام المتعددة، ويمكنكم الاطلاع على العروض اليومية التي تقدمها من خلال الموقع الرسمي، فالعروض اليومية تحتوي على جميع المنتجات الغذائية بجميع الماركات وبفئات سعرية تتسم بالاختلاف حتى تتناسب مع الميزانية الخاصة بكل عميل وهذا سر النجاح الكبير التي حققته أسواق العثيم وعروضها.

نبذة عن أسواق العثيم

بعدما اطلعنا على المنتجات التي تقع تحت طائلة عروض أسواق العثيم تعاولوا معنا في جولة حول تلك المجموعة لنتعرف بها أكثر.

تأسست أسواق عبد الله العثيم عام 1980 ميلادية ومقرها الأساسي يبتمركز في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

تتبع تلك الأسواق الشركة القابضة العثيم وهي عبارة عن شركة لها الكثير من الامتدادات التجارية وتعمل بنظام بيع الجملة بالإضافة إلى نظام البيع بالتجزئة.

حيث أنها تعمل في نطاق المواد الغذائية وغيرها وفي مجال الأسماك بالإضافة إلى اللحوم الطازجة والمجمدة والأدوات المنزلية.

ومالكها هو عبد الله صالح العثيم ويمتلك نسبة تقدر ب 6% أما شركة العثيم تمتلك نسبة 27.6% أما النصيب الأكبر يعود للمساهمين الذي يمتكلون بها نسبة 66.4%.

Othaim Markets

وهنا تكون نهاية محطتنا في ذكر عروض أسواق العثيم اليوم والتي تتغير تبعاً للقائمة المحددة من قبل الإدارة ولذلم دائماً كونوا على ترقب لتحصلوا على المنتجات التي تفضلونها بأفضل الأسعار والخصومات ولتتمكنوا من التوفير.