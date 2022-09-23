نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هرفي اليوم الوطني 92 مفاجأة الخصومات والتخفيضات على كافة المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هرفي اليوم الوطني 92، تقوم مطاعم شركة هرفي الغذائية بتقديم العروض الكثيرة بمناسبة اليوم الوطني 92 التي تم فيه تواجد البلاد تحت رأي واحدة والتكاتف وتغير اسمها من مملكة الحجاز إلى أن أصبحت المملكة العربية السعودية ، لذلك تقدم المطاعم افضل العروض المتميزة من الوجبات الشيقة احتفالا باليوم الوطني أعزك الله يا وطني لتقدم شركة هرفي منتجاتها من المخبوزات واللحوم ومعرفة طريقة التواصل معهم.

عروض هرفي اليوم الوطني 92

يتم معرفة العروض من هرفي بمناسبة اليوم الوطني السعودي والشراء للمأكولات عبر تطبيق هرفي، حيث جاءت العروض علي النحو الأتي:



وجبة مدبل الدجاج بجانب وجبة طفل عرض بسعر 33 ريال سعودي.

راب الدجاج مع هالابينو بايتس العرض بقيمة 13 ريال سعودي.

وجبة دبل منيي الدجاج ووجبة راب الدجاج ثمن ذلك العرض 22 ريال سعودي.

عرض الثلاث وجبات من هرفي بمبلغ وقدره 35 ريال سعودي.

عرض اربع برجر مع اثنين بطاطس بجانب اثنين ببسي بسعر 20 ريال سعودي.

يتم تقديم لعبة هدية مع كل وجبة من هرفي، واليك رابط عروض اليوم الوطني.

هرفي منيو الوجبات التي تقدمها بالسعودية

هناك العديد من عروض هرفي المستمر خلال فترة عيد اليوم الوطني السعودى 92 من بينها التالي:

وجبة نواعم الدجاج مع بطاطس وبيبسي.

الدجاج مع بطاطس وبيبسي.

وجبة كفتة الدجاج بجانب وجبة مع بطاطس وبيبسي.

راب الدجاج الحار مع بطاطس وبيبسي.

وجبة هرفي كبير بالجبنة وجبة مع بطاطس وبيبسي.

الدجاج المشوي.

تشيلي الدجاج.

البرجر الهندي.

سوبر تشكين.

تورتيلا الدجاج.

سوبر تشيلي الدجاج.

وجبة الدجاج المشوي تورتيلا.

سمك فيليه وجبة، مع بطاطس وبيبسي.

كفتة لحم مع بطاطس وبيبسي، واليك رابط عروض بنده.

منتجات هرفي في السعودية المخبوزات واللحوم

المخبوزات:

خبز شرائح النخالة.

خبر شرائح الأبيض.

خبز الشرائح البني.

خبز الشرائح بالحليب.

اللحوم:

علبة برجر الدجاج.

تشلي تشكن علبة النقت.

علبة طويلة من بوب كورن الدجاج، واليك رابط عروض ساكو.

رابط عروض وتخفيضات هرفي

يتم الذهاب إلى عروض هرفي والاطلاع عليه من خلال الدخول علي الرابط الخاص بها لمعرفة جميع الوجبات والعروض المقدمة للمواطنين والوافدين السعودين بمناسبة اليوم الوطني السعودي من خلال النقر علي هذا الرابط herfy.com/ar ومعرفة كافة التفاصيل بالكامل أدامك الله عز يا وطن، واليك رابط عروض جرير.

وصلنا لنهاية شرح هذا المقال عن الخصومات والتخفيضات على كافة المنتجات.