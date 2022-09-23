نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير لليوم الوطني 92 || تخفيضات جرير على الأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مكتبة جرير عن العديد من العروض وهو مادفع المواطنين للتساؤل عن عروض مكتبة جرير لليوم الوطني 92، وتأتي هذه العروض ضمن العديد من الفعاليات التي والتخفيضات التي أعلنت عنها معظم متاجر المملكة بمناسبة العيد الوطني السعودي 92، وتحتفل المملكة اليوم الجمعة بذكرى توحيد المملكة العربية السعودية، وتقدم جرير عروضا على معظم الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية التي يتم عرضها عبر المكتبة أو عبر الموقع الإلكتروني للمكتبة، ومن أهم هذه العروض هي عروض الجوالات التي تم الإعلان عنها من قبل المكتبة.

عروض مكتبة جرير لليوم الوطني

أعلنت المكتبة عن عدة عروض عبر الموقع الإلكتروني وكذلك عبر الحساب الرسمي للمكتبة عبر شبكة تويتر، ومن هذه العروض:

تم الإعلان عن خصم يصل إلى 61% من إجمالي ثمن التليفزيونات الذكية، وهذه العروض سوف تستمر حتى يوم الأحد الموافق 2 من أكتوبر 2022.

وهناك عرض آخر وهو خصم يصل إلى 20% على أجهزة راوتر من إنتاج شركة ZTE، وكذلك يستمر هذا العرض حتى يوم الأحد 2 من أكتوبر 2022.

من ضمن العروض التي تم الإعلان عنها من قبل المكتبة أيضا عرض بخصم يصل إلى 30% على أجهزة لابتوب والتي تأتي مدعومة بمعالج من نوع إنتل الجيل الحادي عشر، وهذا العرض يستمر أيضا حتى يوم الأحد الثاني من أكتوبر 2022.

وكذلك عرض بخصم يصل إلى 26% على كافة أجهزة مايكروسوفت سيرفس برو 8 / 2 في 1، ويستمر العرض حتى يوم 2 من أكتوبر 2022.

عرض استبدال أي لابتوب قديم بجهاز MACBook pro.

أما الخصومات على أجهزة اللابتوب فهناك العديد من الخصومات، مثل خصم على جهاز ماك بوك برو بقيمة 1100 ريال ليصبح سعره 7199 ريال.

خصم على جهاز ميكروسوفت سرفيس برو 8 بقيمة 1850 ريال، ليكون السعر 6999 ريال.

عرض استبدال الأجهزة القديمة من جرير

وهناك العديد من عروض الاستبدال التي تقدمها مكتبة جرير للمشترين، فبخلاف عرض استبدال أي لابتوب قديم بجهاز ماك بوك برو، هناك عرض آخر لاستبدال أي جهاز لوحي تابلت بجهاز IPAD أيباد والذي يبلغ سعره الجديد مبلغ 2149 ريال سعودي، ويستطيع العملاء كذلك الحصول على قسائم بالشراء تجعله يحصل على هدايا مجانية عند الشراء من معارض مكتبة جرير أو عند الشراء عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.