نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مجلة عروض مطاعم اليوم الوطني السعودي ١٤٤٤ هي لنا دار 92 “مطعم هرفي”.. عرض “الوجبة الثانية بريال واحد فقط” في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت العديد من المطاعم بالمملكة العربية السعودية، بدء عروض احتفال اليوم الوطني السعودي ومن أشهر المطاعم السعودية التي بدأت من اليوم احتفالات هي لنا دار 92 ومطعم هرفي ومطاعم جان برجر، ومطعم هاريز بيتزا ومطعم عمو حمزة، ومطعم اريز، ومطعم أصل البرجر، ومطعم كودو، ومطعم باب كرم، ومطعم بيت الشاورما ومطعم عالخفيف .. إلخ، وفي التالي بالتفصيل أسعار الوجبات ومواعيد عمل مطعم هرفي وتتبعه سلسلة المطاعم الشهيرة في مقالات متتابعة فتابع التحديثات، وأقوى عروض بمناسبة اليوم الوطني 92.

أقوى عروض مطعم هرفي اليوم الوطني السعودي١٤٤٤ يوم الخميس والجمعة والسبت

في نفس السياق السابق ذكره فمن أوائل مطاعم السعودية التي أعلنت عن عروض الاحتفال باليوم الوطني 92 مطعم هرفي الشهير بأشهى المعجنات والمخبوزات والوجبات السريعة، كما يمتلك أجود معايير النظام والنظافة والمذاق المميز، إضافة لامتلاكه شعار صنع في السعودية حيث المصنع الرئيسي وسلسلة فروع في أماكن متفرقة في المملكة نذكرها كالتالي:

عنوان مدينة الرياض شارع الطائف/ ظهرة لبن.

الرياض / طريق الملك فهد الفرعي- الصحافة.

مدينة الرياض/ 8062 الحسن اليمني- عرقة.

الرياض/ الذهبي- طويق.

مدينة الرياض/ جامعة الملك سعود.

مدينة الرياض/ طريق الملك عبدالعزيز مكة المكرمة النوارية.

مكة/ الخير،

الملك فهد/ مكة/ نفق السوق الصغير.

مكة/ شارع المطوف، العزيزية.

مدينة مكة/ طريق الملك عبدالله، الجامعة.

مكة/ 3563 شارع إبراهيم الجفالي، العوالي. المدينة المنورة اطمة بنت الخطاب-الاسكان.

المدينة المنورة/ الامير نايف بن عبدالعزيز- الدفاع.

أيضًا المدينة المنورة/ طريق الملك عبدالله الفرعي- العيون.

المدينة المنورة/ طريق الهجرة، القصوا.

المدينة المنورة/ عمر بن عبدالعزيز. عنوان جدة عزيز مول جدة.

رد سي مول جدة.

حيفا مول.

كورنيش جدة- شارع حراء- كيدزانيا.

مول العربية – شارع الستين.

مواعيد عمل مطعم هرفي السعودية ورقم التواصل لخدمة التوصيل

بالإضافة لما سبق فيعمل مطعم هرفي يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة الثانية صباحًا، وبإمكانك الاتصال بالمطعم وطلب التوصيل للمنزل من خلال الاتصال على الرقم التالي: 966920001111.

عروض وجبات هرفي السعودية هي لنا دار 92

في سياق متصل فعن أقوى العروض والأسعار لوجبات هرفي الشهية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 2022 نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا وجبة برجر بطعم الجبن حجم كبير + عدد 2 من المشروبات = 18 ريال سعودي.

أيضًا وجبة هرفي حجم كبير بالجبن + برجر دجاج + بطاطس + مشروب بيبسي= 20 ريال.

بينما وجبة دبل راب= 15 ريال سعودي.

كذلك عرض وجبة حنيني هرفي + اللبن والليمون والزبدة= 15 ريال سعودي.

وعرض وجبة كفتة دجاج + سمبوسة محشية + مشروب غازي= 9 ريال سعودي.

أيضًا سعر دجاج تندر ال 9 قطع = 16 ريال سعودي.

كما يقدر سعر عرض سندوتش دوبل سوبر تشيكن = 26 ريال سعودي.

بالصور مجلة عروض مطعم هرفي اليوم الوطني 92

في الختام بالصور مجلة عروض هرفي اليوم الوطني 92 احتفالات وعروض يوم الخميس والجمعة والسبت هي لنا دار 92

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